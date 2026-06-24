Người châu Âu đổ xô sắm quạt, điều hòa do nắng nóng gay gắt

Châu Âu đang oằn mình hứng chịu đợt nắng nóng tàn khốc, với nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng bất thường đang tạo ra cơn sốt mua sắm thiết bị làm mát chưa từng có tại châu lục vốn không quen sử dụng điều hòa.

Người dân xếp hàng mua quạt, máy tạo ẩm tại một siêu thị ở Pháp ngày 23.6 ẢNH: REUTERS

AFP đưa tin nhu cầu lắp đặt điều hòa và quạt điện đang tăng vọt ở nhiều quốc gia. Tại Pháp, hệ thống siêu thị Carrefour hôm 22.6 đã bán ra 30.000 thiết bị làm mát như quạt, điều hòa chỉ trong một ngày, cao gấp 1.000 lần so với mức bình thường. Tình trạng tương tự diễn ra tại Anh khi chuỗi bán lẻ điện máy Currys ghi nhận doanh số quạt tăng tới 3.000% và điều hòa tăng 330%.

Giới chuyên gia nhận định sự bùng nổ doanh số trên đánh dấu bước chuyển dịch lớn ở châu Âu, nơi vốn ít phụ thuộc vào thiết bị làm mát. Giới thợ điện tại Pháp cũng cho biết họ rơi vào tình trạng quá tải do lượng yêu cầu lắp điều hòa hỏa tốc tăng vọt.

Bên cạnh cơn sốt mua sắm, các doanh nghiệp cũng đang xoay xở để duy trì hoạt động dưới nắng nóng. Tại Đức, Tập đoàn logistics hàng đầu DHL đã trang bị "hộp làm mát" chứa khăn lạnh, băng đeo tay tản nhiệt và đồ bảo hộ chống tia UV cho hơn 111.000 bưu tá. Ngành xây dựng và nông nghiệp tại nhiều nước phải đổi ca làm việc sang sáng sớm hoặc ban đêm nhằm tránh những khung giờ nhiệt độ cao.

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Cơ sở hạ tầng dân sự tại châu Âu đang bộc lộ những hạn chế khi không được thiết kế để chống chọi với nắng nóng. Tại Anh, hầu hết các trường học phải thay đổi kế hoạch hoạt động để bảo vệ học sinh. Nắng nóng cũng buộc Hà Lan phải giảm tần suất các tuyến đường sắt, trong khi hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng ở Bỉ và Pháp phải rút ngắn giờ mở cửa.

Nắng nóng còn làm gia tăng nguy cơ chết đuối khi nhiều người đi tắm sông, hồ nhằm giải nhiệt. Về dài hạn, nền kinh tế châu lục cũng đang đối mặt với sức ép rất lớn. Reuters dẫn nghiên cứu vào năm 2025 chỉ ra tình trạng thời tiết cực đoan có thể khiến Liên minh châu Âu (EU) thiệt hại khoảng 126 tỉ euro (hơn 143 tỉ USD) tính đến năm 2029.