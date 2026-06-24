Nắng nóng 'thiêu đốt' châu Âu

Báo động đỏ

Một vùng rộng lớn của châu Âu đang trong tình trạng báo động ở mức cao vì nắng nóng cực đoan. Anh, Pháp, Tây Ban Nha là một số nước có mức nhiệt cao nhất, được dự báo vượt 40 độ C, theo tờ The New York Times.

Tại Pháp, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ tại thủ đô Paris có thể lên 40 độ C trong tuần này, mức nhiệt chưa từng có vào tháng 6. Ngôi làng Chateaumeillant tại miền trung nước này có mức nhiệt 43,3 độ C trong ngày 22.6. Hơn một nửa diện tích Pháp đang trong tình trạng "báo động đỏ" - mức cảnh báo cao nhất - vì sóng nhiệt. Cơ quan khí tượng Météo-France dự báo nhiệt độ cực cao cả ngày lẫn đêm trong khi một số khu vực miền trung có thể chịu cái nóng lên đến 43 độ C.

Biển thông báo nhiệt độ bên ngoài một nhà thuốc tại TP.Rennes (miền tây Pháp) ngày 22.6 Ảnh: AP

Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ phổ biến trong ngày 23.6 là 40 độ C và đỉnh điểm là 44 độ C tại các vùng miền trung và miền nam. Ý cũng phát cảnh báo cao nhất tại 15 thành phố.

Tại Anh, Cơ quan khí tượng Met Office phát cảnh báo cao nhất về nắng nóng cực đoan từ ngày 24 - 25.6 trên các khu vực miền trung, miền nam Anh và Xứ Wales, với mức nhiệt được dự báo là 38 - 40 độ C. Kỷ lục nhiệt độ tại Anh được ghi nhận vào ngày 19.7.2022 tại vùng Lincolnshire ở miền đông, đạt 40,3 độ C.

Sóng nhiệt dữ dội làm nhiều người tử vong ở châu Âu xuất phát từ đâu?

Đợt nắng nóng đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực của châu Âu được gọi là hiện tượng "khối Omega", do hình dạng của nó giống chữ cái Omega (Ω) trong bảng chữ cái Hy Lạp. Bà Clair Barnes, nhà nghiên cứu về thời tiết cực đoan và khí hậu tại Đại học Imperial College London (Anh), cho biết đây là một khối không khí nóng phình lên ở giữa, bị kẹp giữa hai vùng không khí mát hơn ở hai bên.

"Bầu khí quyển đang hút luồng không khí nóng từ Bắc Phi, từ sa mạc Sahara, và đó là lý do chúng ta chứng kiến nền nhiệt cực kỳ cao như hiện nay. Hệ thống thời tiết này di chuyển rất chậm, khiến hầu như không có gió hay làn không khí mát nào giúp giảm bớt cái nóng", bà Barnes giải thích.

Nhiều ca tử vong

Tính từ ngày 18.6, đã có 45 trường hợp tử vong tại Pháp liên quan đợt nắng nóng, trong đó 40 người bị chết đuối khi đi bơi giải nhiệt. Đặc biệt, có một vụ tai nạn thương tâm tại Carpentras, đông nam Pháp, khi hai trẻ em (2 và 4 tuổi) bị phụ huynh để quên trong xe đậu ngoài trời nắng và đã không qua khỏi.

Một nhà máy điện hạt nhân gần TP.Toulouse, miền nam Pháp, đã tắt một lò phản ứng do nguồn nước làm mát lấy từ con sông gần đó trở nên quá ấm dưới cái nóng như thiêu đốt. Hơn 1.350 ngôi trường đã đóng cửa do nắng nóng cực đoan trong khi Thủ tướng Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp vào sáng 23.6 để chỉ đạo ứng phó. Tại Đức, từ cuối tuần qua đến nay cũng đã có 5 ca tử vong vì đuối nước.

Reuters dẫn lời ông Romaine de Jaegere, người sáng lập một trung tâm bảo vệ động vật hoang dã tại Bỉ, cho biết những loài chim phổ biến chuyên làm tổ trên mái nhà như chim sẻ, én, yến và sáo đặc biệt bị ảnh hưởng từ đợt nắng nóng bất thường lần này. "Nhiệt độ trên mái nhà đôi khi có thể lên đến 50 - 60 độ C nên chúng thà bay nhảy hơn là nằm chết và bị quay chín trong tổ", vị chuyên gia nói.

Theo dự báo, đợt nóng sẽ duy trì ít nhất đến ngày 25.6 nhưng còn phụ thuộc vào diễn biến thời tiết trong những ngày tới.