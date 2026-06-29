Quan chức Pháp trách Mỹ vì sóng nhiệt chết người

Phát biểu trên được đưa ra như một lời chỉ trích gay gắt nhằm vào các du khách, người nhập cư và người Mỹ đang sinh sống tại Pháp, sau khi nhiều người trong số họ lên tiếng chê trách việc Pháp thiếu máy điều hòa không khí trên khắp cả nước, theo tờ The Telegraph ngày 28.6.

Người dân tắm tại đài phun nước gần tháp Eiffel ở Paris ngày 27.6 giữa đợt nắng gắt tại Pháp ẢNH: REUTERS

Trong tuần qua, cuộc tranh luận trên mạng đã trở nên ngày càng gay gắt. Một số người Mỹ - nhiều người trong số họ sống tại các bang phía nam của Mỹ với khí hậu sa mạc hoặc nhiệt đới - đã chế giễu người Pháp và người Tây Âu vì không thể chịu được mức nhiệt mà họ vốn quen trải qua hằng năm.

"Gửi các nhà báo và những 'người có ảnh hưởng' trên mạng xã hội của Mỹ: Suốt nhiều ngày qua, một số người trong các bạn đã chỉ trích và chế giễu Paris vì thành phố không có điều hòa trong mọi căn phòng... Trời ơi, thật trớ trêu!", bà Audrey Pulvar, Phó thị trưởng Paris phụ trách quan hệ quốc tế, viết trên mạng xã hội.

"Là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới, các bạn phải chịu một phần đáng kể trách nhiệm đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu và những hậu quả mà chúng tôi ở Pháp đang phải hứng chịu. Các thành phố của các bạn, nơi 90% không gian được trang bị điều hòa, cũng không phải là không liên quan đến điều đó", vị quan chức nhấn mạnh.

Số tử vong tăng mạnh, bệnh viện bận rộn trong đợt nắng nóng ở Pháp

Sau khi liệt kê các sáng kiến xanh mà Paris đã triển khai, bà Pulvar kết thúc bài đăng bằng lời chỉ trích điều mà bà mô tả là sự thờ ơ của Mỹ đối với môi trường: "Vì vậy, xin đừng tiếp tục lên lớp chúng tôi nữa. Hãy bắt đầu làm phần việc của các bạn. Trân trọng".

Không giống như Mỹ - nơi điều hòa không khí rất phổ biến, tại Pháp chỉ khoảng 1/4 số hộ gia đình có điều hòa. Trong lịch sử, người Pháp vốn khá hoài nghi về việc sử dụng điều hòa. Một cuộc khảo sát của Ipsos công bố đầu tháng này cho thấy 78% người Pháp tin rằng điều hòa gây hại cho môi trường, và 1/6 số người được hỏi cho biết họ thà chịu nóng còn hơn sử dụng điều hòa vì lợi ích của hành tinh.

Một phụ nữ rửa mặt cho mát tại vòi nước công cộng ở Paris ngày 27.6 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, đợt nắng nóng kỷ lục tuần trước đã cho thấy thái độ này đang thay đổi. Các cửa hàng trên khắp nước Pháp đã bán sạch máy điều hòa di động, trong khi nhiều đoạn video ghi lại cảnh người dân xếp hàng dài và chen lấn để mua những lô máy điều hòa vừa được xe tải giao đến.

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố hôm 28.6, kể từ khi đợt nắng nóng đạt đỉnh vào ngày 24.6 - thời điểm nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 40°C, nước này đã ghi nhận nhiều hơn khoảng 1.000 ca tử vong so với những tháng trước. Số ca tử vong tại nhà cũng tăng 40% trong cùng thời gian.

Các quan chức cũng cảnh báo rằng các bệnh liên quan đến nắng nóng có thể kéo dài ngay cả khi đợt nắng nóng đã kết thúc, và tỷ lệ tử vong có thể còn tiếp tục tăng.