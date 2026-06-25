Nắng nóng kỷ lục khiến Pháp tắt hai lò phản ứng hạt nhân

Các tháp làm mát tại Nhà máy điện Nogent-sur-Seine ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.6 đưa tin nhà cung cấp năng lượng chính của Pháp vừa đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân để tránh xả quá nhiều nước nóng vào các con sông vốn đã ấm lên trong đợt nắng nóng kỷ lục.

Các nhà máy điện hạt nhân quan trọng của Pháp sử dụng nước sông để làm mát các lò phản ứng. Quá trình này làm nước nóng lên trước khi được thải trở lại sông.

Tập đoàn năng lượng EDF cho biết đã tạm thời đóng cửa hai lò phản ứng để tuân thủ giới hạn nhiệt độ của các con sông tại Nhà máy điện Nogent-sur-Seine ven sông Seine ở miền bắc nước Pháp và tại Nhà máy điện Bugey trên sông Rhone gần thành phố Lyon ở phía đông nam.

Nhà máy điện Nogent-sur-Seine đã giảm sản lượng tại một lò phản ứng khác vài ngày trước đó để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ giữa nước được lấy từ sông Seine và nước được thải trở lại, nhằm bảo vệ thực vật và động vật thủy sinh.

Trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ nước sông tăng cao có thể buộc EDF phải cắt giảm sản lượng để tránh làm tăng thêm nhiệt độ từ việc xả nước làm mát, vốn có nhiệt độ cao hơn đến vài độ.

EDF đã ngừng hoạt động một lò phản ứng tại Nhà máy điện Golfech ở tây nam nước Pháp, bên bờ sông Garonne, hôm 22.6 và giảm sản lượng tại các địa điểm khác. Các nhà máy điện hạt nhân sản xuất gần 70% sản lượng điện cho nước này trong năm ngoái.

Công ty điều hành lưới điện Pháp RTE cho biết nước này có đủ công suất phát điện để đáp ứng nhu cầu điện, kể cả trong trường hợp mất điện tại một số nhà máy.

Pháp đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt nắng nóng kỷ lục chết người đang càn quét châu Âu. Nhiệt độ kỷ lục 44,3 độ C được ghi nhận ở một số khu vực thuộc vùng Landes phía tây nam Pháp hôm 24.6.