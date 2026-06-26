Nắng nóng chết người, Pháp cấm uống rượu bia nơi công cộng

Chính quyền Paris (Pháp) ngày 26.6 đã ban hành lệnh cấm tạm thời uống rượu bia tại các không gian công cộng, đồng thời siết chặt hoạt động bán đồ uống có cồn nhằm giảm áp lực lên hệ thống y tế đang quá tải giữa đợt nắng nóng cực đoan, theo The Guardian.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết: “Các dịch vụ cấp cứu tại Paris đã ghi nhận số ca ngừng tim trong 24 giờ tăng gấp 4 lần so với thông thường”. Bà cũng cảnh báo tình trạng này không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn xuất hiện ở cả người trẻ.

Sau khi ghi nhận tình trạng hệ thống y tế chịu sức ép lớn, tối 25.6 cảnh sát trưởng Paris Patrice Faure đã thông báo sẽ ký lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp, với lời cam kế phải đảm bảo áp lực sẽ giảm xuống.

Điều trị bệnh nhân tại bệnh viện tư ở Fleury-Merogis, gần Paris, trong đợt nắng nóng ngày 25.6 Ảnh: Reuters

Cụ thể, lệnh được áp dụng cụ thể cấm uống rượu bia từ 12 giờ trưa ngày 26.6 đến 7 giờ sáng ngày 27.6, và tiếp tục từ 12 giờ ngày 27.6 đến 7 giờ ngày 28.6. Cảnh sát trưởng cho biết quy định này áp dụng đối với các không gian công cộng trên địa bàn Paris, nhưng không áp dụng cho các nhà hàng và quán cà phê có khu vực phục vụ ngoài trời.

Chính quyền cũng đồng thời cấm bán đồ uống có cồn mang đi từ 18 giờ 26.6 đến 7 giờ ngày 27.6, sau đó tiếp tục áp dụng từ 18 giờ ngày 27.6 đến 7 giờ 28.6.

Giải thích về quyết định này, ông Faure nhấn mạnh: “Như các bạn đã biết, uống rượu bia dưới trời nắng gắt có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng”.

Đợt nắng nóng hiện nay đã đẩy nhiệt độ tại Paris lên 40,9 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6. Trên toàn nước Pháp, hơn 44 triệu người đang sinh sống tại các khu vực được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng.

Đến nay, ít nhất 48 người đã thiệt mạng do đuối nước khi tìm cách giải nhiệt, và 3 trẻ em tử vong trên ô tô. Các trang trại ở Brittany và Pays de la Loire (Pháp) cũng mất hàng trăm nghìn con gia cầm.

Để ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, chính quyền Paris đã mở cửa công viên suốt 24 giờ, cho nhiều trường học tạm ngừng hoạt động và rút ngắn thời gian mở cửa của một số điểm tham quan, gồm tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre.

Pháp còn tạm dừng vận hành 2 lò phản ứng hạt nhân nhằm hạn chế làm gia tăng nhiệt độ của nguồn nước phục vụ hệ thống làm mát.