Pháp ghi nhận thêm 1.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng

"Kể từ ngày 24.6, đã ghi nhận thêm khoảng 1.000 ca tử vong so với số ca trong những tháng trước đó", Cơ quan Y tế Công cộng Pháp (SpF) thông báo, nhấn mạnh số liệu này chỉ là sơ bộ.

Người dân bơi ở kênh đào Saint-Martin sau khi hoạt động bơi lội công cộng được cho phép ở một số khu vực trong đợt nắng nóng ở Paris (Pháp) ngày 26.6 Ảnh: Reuters

Cũng theo SpF, các khu vực đang trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, và 85% số ca tử vong là những người từ 65 tuổi trở lên, theo AFP.

Cơ quan này cho biết thêm số ca tử vong gia tăng mạnh nhất liên quan những người chết tại nhà, đặc biệt là ở vùng Ile-de-France bao gồm Paris và vùng ngoại ô.

"Quan sát này nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của các biện pháp đoàn kết đối với những người bị cô lập hoặc trải qua sự cô đơn sâu sắc, kể cả ở các khu vực đô thị hóa cao", SpF nhấn mạnh.

Hôm nay, nắng nóng đã dịu bớt trên khắp nước Pháp sau nhiều ngày nhiệt độ khắc nghiệt khiến nhiệt độ tăng lên trên 40 độ C ở nhiều khu vực.

Sóng nhiệt dữ dội làm nhiều người tử vong ở châu Âu xuất phát từ đâu?

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nói với một tờ báo Pháp rằng 74 người đã chết đuối ở nước này kể từ ngày 18.6, chủ yếu là sau khi nhảy xuống "các vùng nước không được phép, không được giám sát như sông, hồ và ao".

Ngoài ra, các bệnh viện ở Paris cho hay số lượt bệnh nhân đến phòng cấp cứu cao hơn 36% so với bình thường vào ngày 26.6 và 27.6, trong khi thủ đô Vienna (Áo) thông báo các dịch vụ cấp cứu của họ bận rộn hơn 15% và đã phải tăng thêm nhân viên.

Phân tích của AFP cho thấy gần 200 triệu người phải đối mặt với nhiệt độ trên 35 độ C vào ngày 27.6, khi đợt nắng nóng chưa từng có tiền lệ, vốn đã khiến nhiều kỷ lục bị phá vỡ ở Anh, Pháp và Thụy Sĩ, vẫn tiếp diễn và đang lan sang hướng đông.

Hôm 25.6, Tây Ban Nha thông báo đợt nắng nóng có thể liên quan 212 ca tử vong trong vòng 4 ngày.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các đợt nắng nóng tái diễn là dấu hiệu rõ ràng của hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra, và dự kiến sẽ trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn, theo AFP.