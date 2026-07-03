Sắp đấu Úc đến nơi, Ban huấn luyện Ai Cập lại xô xát với cảnh sát Mỹ: Salah thế nào?

Chuyện gì đã xảy ra?

Theo các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra tại một khu vực hành lang gần sân vận động ở thành phố Dallas, bang Texas. Trong hình ảnh được ghi lại, một số thành viên đội tuyển Ai Cập đã có lời qua tiếng lại với các nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ. Thậm chí, cảnh sát còn có động tác đẩy một số thành viên trong đoàn đội bóng Bắc Phi và 2 bên lao vào, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Một fan nhí đến xin chụp ảnh cùng cầu thủ Ai Cập

Sau đó, nhân viên đội tuyển Ai Cập và cảnh sát có tranh cãi, xô xát

Sự việc bắt nguồn từ việc một em nhỏ muốn chụp ảnh cùng các cầu thủ Ai Cập. Khi lực lượng an ninh ngăn cản vì lý do kiểm soát đám đông và đảm bảo an toàn, một quan chức của đội tuyển Ai Cập tỏ ra không hài lòng. Cuộc trao đổi sau đó nhanh chóng trở nên căng thẳng, dẫn đến màn tranh cãi giữa hai bên. Tuy nhiên, tình hình đã được kiểm soát chỉ sau ít phút và không có ai bị bắt giữ hay bị thương.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã lên tiếng bác bỏ việc xảy ra "khủng hoảng" giữa đội tuyển và lực lượng chức năng Mỹ. Theo EFA, đây chỉ là một va chạm nhỏ trong quá trình tổ chức và đã được giải quyết nhanh chóng.

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Salah có kịp ra sân?

Hiện tại, đội tuyển Ai Cập đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu lịch sử với Úc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Bắc Phi góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ Ai Cập hiện nay là tình trạng của Mohamed Salah. Cựu tiền đạo Liverpool gặp vấn đề ở gân kheo trong trận hòa 1-1 với Iran tại vòng bảng và phải rời sân ở phút 57.

Salah vẫn tập luyện nhưng với cường độ nhẹ nhàng ẢNH: REUTERS

HLV Hossam Hassan cho biết Salah mới chỉ tập luyện hạn chế cùng toàn đội và chưa thể khẳng định liệu ngôi sao 34 tuổi có đá chính trước Úc hay không. Bản thân Salah cũng từ chối trả lời báo chí trong buổi tập gần nhất.

Nếu ra sân và ghi bàn, Salah sẽ cân bằng thành tích 69 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của chính HLV Hossam Hassan, người hiện vẫn giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá Ai Cập.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Úc từng hai lần lọt vào vòng knock-out World Cup nhưng đều phải dừng bước. Gần nhất là tại World Cup 2022, khi họ thua Argentina của Lionel Messi với tỷ số 1-2 ở vòng 16 đội. Trận đấu giữa Ai Cập và Úc sẽ diễn ra trên sân Dallas Stadium lúc 1 giờ ngày 4.7 (giờ Việt Nam).