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Thể thao World Cup 2026

Chấm điểm Argentina - Cabo Verde ở trận đấu ‘điên rồ’: Messi vẫn xuất sắc nhất, thủ môn Vozinha bao nhiêu?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Theo Sofascore, Lionel Messi là cầu thủ được chấm cao điểm nhất trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Argentina trước Cabo Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Cụ thể, Messi được chấm 9,5 điểm. "El Pulga" chính là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu với tình huống khống chế bóng gọn gàng rồi vẩy má ngoài tinh tế, làm tung nóc lưới Vozinha. Ở trận này, anh có 9 pha dứt điểm, 4 đường chuyền tạo cơ hội và 1 lần tạo ra thời cơ ngon ăn cho đồng đội. Anh vẫn là "linh hồn" trong lối chơi của đội tuyển Argentina và xứng đáng được chấm điểm cao.

Chấm điểm Argentina - Cabo Verde ở trận đấu ‘điên rồ’: Messi vẫn xuất sắc nhất, thủ môn Vozinha bao nhiêu? - Ảnh 1.

Vozinha đã có trận đấu rất hay, còn Messi vẫn xuất sắc như thường lệ

ẢNH: REUTERS

Xếp sau Messi là Lisandro Martinez với 9,3 điểm. Trung vệ đang khoác áo M.U ghi 1 bàn, kiến tạo cho Messi nhưng điểm không cao bằng do để thủng lưới 2 bàn. Tương tự, trung vệ Christian Romero ghi bàn quyết định nhưng cũng chỉ có 7,3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Vozinha được chấm cao điểm nhất với 8,4 điểm. Với tổng cộng 8 pha cứu thua, trong đó nhiều lần cản phá thành công các cú đá phạt của Messi, người gác đền của Cabo Verde cũng có màn trình diễn ấn tượng. Anh vào lưới nhặt bóng 3 lần do những cú dứt điểm của Argentina là quá khó. Các cầu thủ xếp sau Vozinha bên phía Cabo Verde là Cabral (7,5 điểm), Duarte (7,3 điểm), Lenini (7 điểm).

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Chấm điểm Argentina - Cabo Verde ở trận đấu ‘điên rồ’: Messi vẫn xuất sắc nhất, thủ môn Vozinha bao nhiêu? - Ảnh 2.

Điểm số chi tiết đội hình đá chính trận Argentina - Cabo Verde

ẢNH: SOFASCORE

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