Cầu thủ Cabo Verde ghi siêu phẩm vào lưới Argentina, tạo nên cảnh tượng đầy xúc động

Phút 13 của hiệp phụ thứ nhất, khi Cabo Verde đang bị dẫn 2-1, hậu vệ Sidny Lopes Cabral bất ngờ tạo nên siêu phẩm giúp đội bóng châu Phi gỡ hòa 2-2. Bàn thắng không chỉ khiến cả sân vận động bùng nổ mà còn mở màn cho màn ăn mừng chưa từng thấy.

Xuất phát từ cánh trái, Lopes Cabral mạnh dạn dẫn bóng rồi tung cú dứt điểm đầy táo bạo về góc xa khung thành. Tận dụng việc một hậu vệ Argentina vô tình che khuất tầm nhìn của thủ môn Emiliano Martinez, bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của nhà vô địch thế giới.

Bàn thắng không tưởng của Lopes Cabral, khiến thủ thành Martinez bất lực ẢNH: REUTERS

Pha lập công của cầu thủ 23 tuổi, sinh ra tại Hà Lan và đang khoác áo Trabzonspor, nhanh chóng được nhiều CĐV đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026.

Không dừng lại ở đó, Lopes Cabral còn khiến cả sân vận động sửng sốt bằng màn ăn mừng đầy cảm xúc. Anh lập tức chạy thẳng lên khán đài, len qua dòng người rồi đứng chờ cho đến khi bạn gái xuất hiện để ôm chầm lấy mình. Chỉ sau cái ôm đầy cảm xúc ấy, hậu vệ của Cabo Verde mới chịu quay trở lại sân tiếp tục thi đấu.

Bình luận trên kênh ITV, cựu danh thủ Ian Wright hài hước nói: "Cậu ấy sẽ không quay lại sân cho đến khi bạn gái nhìn thấy mình".

Lopes Cabral vượt qua hàng rào an ninh, len lỏi lên khán đài ẢNH: REUTERS

Cầu thủ của Cabo Verde đã tìm thấy người yêu trong khoảnh khắc hạnh phúc ẢNH: REUTERS

Cabo Verde suýt tạo nên địa chấn

Bàn gỡ của Lopes Cabral giúp Cabo Verde lần thứ hai san bằng cách biệt trước Argentina, kéo trận đấu đến những phút cuối đầy căng thẳng. Thậm chí ở phút 115, chính anh còn suýt tái hiện kỳ tích với cú đá phạt hiểm hóc, buộc Emiliano Martinez phải bay người cứu thua.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn lên tiếng đúng lúc. Lionel Messi tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường chuyền chính xác để Cristian Romero đánh đầu đưa bóng về phía khung thành. Bóng chạm tay một hậu vệ Cabo Verde trước khi đi vào lưới và sau đó được trọng tài xác định là bàn phản lưới nhà, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Argentina.

Haaland ‘mệt rã rời’: World Cup 48 đội đang vắt kiệt sức cầu thủ ra sao?

Trước đó, Messi cũng là người mở tỷ số bằng pha xử lý đẳng cấp, qua đó nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup 2026 lên con số 7 để dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Dù phải dừng bước, Cabo Verde vẫn rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Đội bóng chỉ đứng thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA đã khiến nhà vô địch thế giới trải qua hơn 120 phút vô cùng vất vả, sau khi từng cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay ở vòng bảng.