Lịch thi đấu mới nhất trận ra quân FIFA ASEAN Cup của Việt Nam: Không thể xem nhẹ Philippines

Tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26.9, Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó đội nhất bảng giành quyền vào chung kết, còn đội nhì bảng dự trận tranh hạng 3. Vì vậy, trận ra quân với Philippines mang ý nghĩa quan trọng, nhất là khi đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu Thái Lan ngay ở lượt trận thứ hai.

Lịch thi đấu này cũng tạo ra một điểm đáng chú ý: Đội tuyển Việt Nam không có một trận đấu được xem là "khởi động" trước khi gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Philippines chính là thử thách đầu tiên, sau đó chỉ 72 giờ là màn tái ngộ Thái Lan. Nếu muốn tạo lợi thế trước trận đấu quyết định với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần 3 điểm ngay từ trận mở màn.

Đội tuyển Việt Nam cần 1 chiến thắng trước khi gặp Thái Lan (áo xanh) ở lượt đấu thứ 2 ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam không được chủ quan

Philippines vì thế không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đội bóng này triệu tập 23 cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó 20 người đang thi đấu ở nước ngoài. Lực lượng trải rộng từ Thái Lan, Malaysia đến Anh, Croatia, Ý, Đức, Na Uy, Đan Mạch và Mỹ. Đáng chú ý, cả 5 cầu thủ được triệu tập ở hàng công đều đang chơi bóng ngoài Philippines.

Đây là sự khác biệt đáng kể về cách xây dựng lực lượng. Philippines đang tận dụng mạnh nguồn cầu thủ có gốc Philippines thi đấu ở nước ngoài, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào bộ khung đã cùng nhau chinh chiến trong thời gian qua. Với một giải đấu diễn ra trong FIFA Days, Philippines có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất và rõ ràng muốn tạo dấu ấn ở sân chơi mới của FIFA.

Dù vậy, xét về sự ổn định, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để tự tin. HLV Kim Sang-sik giữ phần lớn bộ khung từng giúp đội tuyển Việt Nam thành công ở ASEAN Cup, đồng thời bổ sung những nhân tố mới như Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Khi quỹ thời gian chuẩn bị không dài, sự ăn ý của nhóm cầu thủ đã quen với hệ thống chiến thuật sẽ là lợi thế đáng kể.

Thành tích đối đầu cũng đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Theo thống kê của Sofascore, hai đội đã gặp nhau 15 lần, đội tuyển Việt Nam thắng 11, hòa 2 và thua 2. Nếu chỉ tính 9 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Việt Nam có 6 chiến thắng, Philippines thắng 2 và hai đội hòa 1 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất giữa hai đội tại ASEAN Cup 2024 kết thúc với tỷ số 1-1 tại Manila.

Đội tuyển Việt Nam có thành tích tốt khi gặp Philippines ở những trận gần đây ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, những con số ấy không đồng nghĩa trận đấu sắp tới sẽ dễ dàng. Ở lần gặp nhau tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6.2024, đội tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới thắng Philippines 3-2 tại Mỹ Đình. Trước đó, đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên sân Rizal Memorial vào tháng 11.2023. Hai cuộc đối đầu gần đây cho thấy Philippines có thể gây khó khăn, đặc biệt khi họ sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sau trận Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 29.9, cũng tại Si Jalak Harupat. Đến lượt cuối ngày 2.10, đội tuyển Việt Nam gặp Pakistan lúc 16 giờ tại Gelora Bung Karno, Jakarta.