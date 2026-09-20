Dự đoán tỷ số U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: Mưa bàn thắng, Lê Phát tỏa sáng gỡ hòa 2-2

Sau khi đã chắc suất đi tiếp cùng ngôi đầu bảng, U.23 Uzbekistan gần như không còn động lực thi đấu hết sức trong trận đấu này. Nhiều khả năng HLV của đội bóng Trung Á sẽ tranh thủ cơ hội để xoay tua đội hình, cất một số trụ cột từng ghi dấu ấn ở 2 trận thắng trước (5-1 trước Philippines, 2-0 trước Kuwait), qua đó giữ sức cho những cầu thủ trụ cột hướng đến vòng knock-out, nơi mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Dù vẫn đang bất bại, U.23 Việt Nam vẫn còn không ít điều phải khắc phục, mà rõ nhất là sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Ở trận hòa 1-1 trước Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng liên tục bỏ lỡ, để rồi bị đối thủ vượt lên dẫn trước ở phút 78. Phải đến phút 80, Nguyễn Ngọc Mỹ mới có bàn gỡ hòa, giúp U.23 Việt Nam giữ lại 1 điểm trong gang tấc.

Lê Phát... ẢNH: ĐỘC LẬP

... hay Thanh Nhàn cần dứt điểm sắc sảo hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Đến trận thắng U.23 Philippines 2-0, kịch bản tương tự lặp lại khi U.23 Việt Nam phải chờ đến phút 74 mới có bàn mở tỷ số của Nguyễn Thanh Nhàn, trước khi Nguyễn Lê Phát ấn định chiến thắng ở phút 88. Việc liên tục phải chờ đến những phút cuối mới giải quyết được trận đấu cho thấy hàng công U.23 Việt Nam vẫn chưa tận dụng tốt số cơ hội tạo ra, và đây sẽ là bài toán cần giải quyết sớm trước khi bước vào vòng knock-out, nơi mỗi cơ hội bị bỏ lỡ đều có thể phải trả giá đắt.

Trong bối cảnh U.23 Uzbekistan nhiều khả năng thi đấu với đội hình không mạnh nhất, đây chính là thời cơ để U.23 Việt Nam chơi sòng phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn, đồng thời cũng là dịp để thử nghiệm, cải thiện sự tỉnh táo trong khâu dứt điểm. Với việc chỉ cần một kết quả hòa để chắc chắn giành ngôi nhì bảng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng vẫn ưu tiên đấu pháp phòng ngự phản công chặt chẽ, hạn chế tối đa sai số nơi hàng thủ. Nhưng nếu muốn có được kết quả tốt hơn, việc dứt điểm quyết đoán, gọn gàng hơn sẽ là yếu tố quyết định.

Với thế trận mà cả 2 đội đều không đặt nặng vấn đề thắng thua, một kết quả hòa với nhiều bàn thắng được dự báo sẽ xuất hiện. Lê Phát, cầu thủ vốn luôn biết cách tạo bất ngờ, nhiều khả năng tiếp tục lập công, giúp Việt Nam gỡ hòa.

Dự đoán: U.23 Việt Nam 2-2 U.23 Uzbekistan.