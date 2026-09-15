Bảng xếp hạng bảng C mới nhất: U.23 Việt Nam và Kuwait cùng tốp 2, U.23 Uzbekistan ngôi đầu xứng đáng

U.23 Uzbekistan thắng đậm, U.23 Việt Nam hòa tiếc nuối

Trước khi U.23 Việt Nam xuất quân, U.23 Uzbekistan đã có màn ra mắt ấn tượng khi đánh bại U.23 Philippines tới 5-1. Đại diện Trung Á mở tỷ số bằng pha đánh đầu của chính ngôi sao Urinboev ở phút 30. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, bước ngoặt đến ở phút 48 khi Muens của U.23 Philippines nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng Đông Nam Á phải chơi thiếu người trong gần cả hiệp 2. Ở một số thời điểm, U.23 Phillipines vùng lên, suýt có bàn gỡ hòa nhưng U.23 Uzbekistan vẫn tận dụng quá tốt lợi thế hơn người, ghi thêm 4 bàn liên tiếp nhờ công Saidnurullayev, Fayzullaev và Reimov. Chung cuộc, U.23 Uzbekistan giành chiến thắng 5-1 để tạm dẫn đầu bảng B.

Lối chơi của U.23 Việt Nam có phần bị ảnh hưởng do trời mưa lớn ẢNH: ĐỘC LẬP

Đến cuộc đối đầu U.23 Kuwait, U.23 Việt Nam đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Lý Đức, Quốc Cường, Quốc Việt... "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi tạo ra một thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không tận dụng tốt cơ hội.

Đến phút 78, U.23 Việt Nam bị dẫn trước sau cú đánh đầu chuẩn xác của Almatar Omar. Chỉ 2 phút sau, Văn Thuận đá phạt góc, tạo điều kiện cho Ngọc Mỹ đánh đầu gỡ hòa 1-1. Những phút cuối, U.23 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không ghi được bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận.

Với kết quả này, U.23 Việt Nam chỉ có 1 điểm, đứng nhì bảng B cùng U.23 Kuwait. Đội đứng đầu bảng B là U.23 Uzbekistan với 3 điểm còn U.23 Philippines chưa có điểm nào và đứng cuối bảng. Ở lượt tiếp theo, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chạm trán đối thủ quen thuộc là U.23 Philippines.







