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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Xác định giờ thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan: Nhiều kênh phát trực tiếp

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    (từ Nagoya - Nhật Bản)
    Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trên sân J-Green Sakai (Osaka) với niềm tin quyết kéo dài chuỗi toàn thắng Thái Lan để đi tiếp tại ASIAD 2026.
    Xác định giờ thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan: Nhiều kênh phát trực tiếp- Ảnh 1.

    Đội tuyển nữ Việt Nam quyết kéo dài mạch toàn thắng trước Thái Lan

    ảnh: Độc Lập

    Đội tuyển nữ có niềm tin tất thắng Thái Lan

    Chiều 20.9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng ở Trung tâm bóng đá J-Green Sakai (Osaka) trước trận đấu quyết định với kình địch Thái Lan tại lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

    Buổi tập diễn ra trong không khí tích cực, tinh thần các cầu thủ ổn định và thể trạng nhìn chung đảm bảo. Các cầu thủ hoàn thành đầy đủ các bài tập theo giáo án của BHL.

    Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đã nhanh chóng gác lại kết quả trận đấu với Nhật Bản, tập trung chuẩn bị và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.

    Nữ hậu vệ sinh năm 1995 chia sẻ: "Sau trận đấu với Nhật Bản, toàn đội rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với đối thủ Thái Lan, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt và hướng tới một chiến thắng.

    Xác định giờ thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan: Nhiều kênh phát trực tiếp- Ảnh 2.

    Hoàng Thị Loan đã đá trung vệ lệch trái trận gặp Nhật Bản vừa qua

    ảnh: VFF

    Tôi tin đội sẽ làm được điều đó. Toàn đội đang cố gắng tập trung làm theo những bài mà ban huấn luyện đề ra, đồng thời đoàn kết, động viên nhau để thi đấu một trận thật quyết tâm, hướng tới mục tiêu vào vòng trong.

    Đội tuyển nữ Việt Nam hiện có nhiều các em trẻ. Họ có thể chưa có được tâm lý như những cầu thủ đã thi đấu nhiều trận quốc tế. Vì vậy, tôi sẽ động viên và hỗ trợ các em để mọi người có thể thi đấu thật tốt".

    Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 21.9 trên sân vận động Nagai, Osaka. Người hâm mộ sẽ có rất nhiều sự lựa chọn để theo dõi và cổ vũ khi trận đấu được phát trên VTV6, FPT Play, TV360…

    Xác định giờ thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan: Nhiều kênh phát trực tiếp- Ảnh 3.

    Các cô gái Việt Nam rất tự tin sẽ đánh bại Thái Lan để đi tiếp tại ASIAD 2026

    ảnh: VFF

    Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ ba bảng E với hiệu số -9, nếu đánh bại Thái Lan sẽ có cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào tứ kết.

    Trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ Việt Nam tại Osaka cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Hoàng Thị Loan gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các CĐV.

    "Chúng tôi hy vọng các cổ động viên sẽ luôn đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam. Vào ngày mai, toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", Hoàng Thị Loan nhắn gửi.

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    Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 21.9 trên sân vận động Nagai, Osaka, là lượt trận cuối cùng bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20. Cả 2 đội đều có áp lực phải thắng để níu giữ hy vọng đi tiếp.

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