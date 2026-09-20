Thua Hồng Kông, bóng ném nữ Việt Nam còn cơ hội nào ở ASIAD 20?

Nỗ lực bất thành

Sau trận thua 14-40 trước chủ nhà Nhật Bản trong ngày ra quân, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Hồng Kông với áp lực rất lớn. Đây được xem là trận đấu mà các cô gái Việt Nam cần phải thể hiện một bộ mặt khác nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng tại ASIAD 20.

Và thực tế trên sân cho thấy Việt Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều. Nếu trận gặp Nhật Bản chứng kiến Việt Nam bị dẫn tới 5-19 sau 30 phút, thì trước Hồng Kông, thế trận sáng sủa hơn khi kết thúc hiệp 1, Việt Nam chỉ bị dẫn 9-11. Khoảng cách hai bàn cho thấy các cô gái Việt Nam đã có sự cải thiện rõ rệt trong khả năng tổ chức phòng ngự cũng như chống đỡ sức ép của đối thủ.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết (10) tấn công trước hàng thủ Hồng Kông ẢNH: ĐỘC LẬP

Đáng chú ý hơn, đây là trận đấu mà Việt Nam không bị cuốn vào thế trận một chiều. Sau thất bại nặng nề trước Nhật Bản, đội tuyển đã cho thấy khả năng phản ứng và thích nghi tốt hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, tỷ số chung cuộc 23-26 càng để lại cảm giác tiếc nuối.

Khoảng cách chỉ 3 bàn đồng nghĩa Việt Nam đã ở rất gần một kết quả tích cực. Đặc biệt là sau nhiều lần bị dẫn bàn trong trận, các cô gái đã nỗ lực bám đuổi, có lúc đưa tỷ số thành 21/21, nhưng chỉ cần hiệu quả hơn ở một số thời điểm quyết định, câu chuyện của trận đấu có thể đã khác.

Phải chơi tốt 4 trận còn lại

Từ tỷ số 9-11, Việt Nam bước vào hiệp 2 với cơ hội rất rõ ràng để bám đuổi. Tuy nhiên, Hồng Kông đã duy trì được sự ổn định và cuối cùng bảo toàn chiến thắng 26-23.

Đội trưởng Hà Thị Hạnh (7) nỗ lực tấn công ẢNH: ĐỘC LẬP

Ba bàn cách biệt không phải là khoảng cách quá lớn trong bóng ném. Nó cho thấy trình độ giữa hai đội ở trận đấu này không cách biệt quá xa. Đồng thời, thất bại cũng chỉ ra vấn đề mà Việt Nam cần giải quyết trong những trận còn lại: khả năng duy trì sự tỉnh táo và hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Nếu trước Nhật Bản, vấn đề là khoảng cách trình độ quá lớn, thì trước Hồng Kông, Việt Nam có quyền tiếc nuối bởi đối thủ nằm trong nhóm mà đội hoàn toàn có thể cạnh tranh.

Vậy chúng ta còn cơ hội không? Câu trả lời vẫn còn vì quan trọng nhất lúc này là hai trận thua chưa đồng nghĩa Việt Nam đã hết cơ hội giành huy chương.

Nội dung bóng ném nữ ASIAD 20 có 7 đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội chơi 6 trận. Không có vòng bán kết hay chung kết; ba đội đứng đầu bảng chung cuộc sẽ giành huy chương.

Bóng ném nữ Việt Nam gặp khó trước đối thủ chơi khá chặt chẽ ẢNH: ĐỘC LẬP

Việt Nam đã thua Nhật Bản và Hồng Kông, tức còn 4 trận phía trước: Kazakhstan, Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Lịch thi đấu chính thức xác nhận Việt Nam lần lượt gặp Kazakhstan ngày 22.9, Uzbekistan ngày 25.9, Hàn Quốc ngày 26.9 và Trung Quốc ngày 27.9.

Đây chính là phần còn lại quyết định số phận của đội tuyển. Nếu thắng hết thì Việt Nam vẫn có thể mơ HCĐ, còn nếu sẩy chân thêm một trận nữa thì xem như mọi chuyện sẽ chấm hết với các cô gái. Đặc biệt, trận đấu với Kazakhstan và Uzbekistan sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng cải thiện vị trí. Nếu Việt Nam có thể tạo ra những chiến thắng đầu tiên, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Tất nhiên, nói Việt Nam còn cơ hội không có nghĩa là cơ hội ấy dễ dàng. Trung Quốc và Hàn Quốc là những đối thủ rất mạnh; Hàn Quốc từng thắng Hồng Kông 48/16, còn Trung Quốc cũng đã thắng Kazakhstan 34-24 ở lượt trận đầu tiên. Vì vậy, sau hai thất bại, mục tiêu thực tế nhất lúc này là từng trận một.

Võ Bé Tư (6) tấn công trước đối thủ Hồng Kông ẢNH: ĐỘC LẬP

Điều cần làm bây giờ là rút kinh nghiệm thật nhanh, bởi lịch thi đấu không cho phép các cô gái Việt Nam có nhiều thời gian để tiếc nuối. Hai trận thua, nhưng chưa hết hy vọng.

Bóng ném nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại ASIAD và đang phải học cách chơi ở một sân chơi có những đội tuyển hàng đầu châu lục. Và có lẽ điều người hâm mộ chờ đợi nhất lúc này không phải một lời hứa về huy chương, mà là câu trả lời trên sân của các cô gái Việt Nam.