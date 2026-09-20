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    Thể thaoCác môn khác

    Trực tiếp bóng chuyền nữ ASIAD 2026, Việt Nam - Trung Quốc: Nỗ lực tạo bất ngờ

    Hoàng Quỳnh-Lĩnh Nam
    11 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đội đương kim vô địch Trung Quốc ở tứ kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 20 diễn ra trên sân Park Arena Komaki (Nhật Bản).
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    Từng giành quyền vào bán kết ở ASIAD 19 diễn ra năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nguy cơ không lặp lại được thành tích này khi phải đối mặt với đội đương kim vô địch Trung Quốc ở vòng tứ kết ASIAD 20. 

    Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Trung Quốc: Nỗ lực tạo bất ngờ - Ảnh 1.

    Phạm Quỳnh Hương được kỳ vọng phát huy sức trẻ khi cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 20

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Việc để thua Hàn Quốc trong trận tranh ngôi nhất bảng D đẩy thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vào thế khó bởi phải chạm trán với đối thủ quá mạnh ở tứ kết. Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc hiện xếp hạng 7 thế giới, hạng 2 châu Á (sau Nhật Bản), từng 3 lần đoạt HCV Olympic, 2 lần vô địch thế giới. 

    Tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 hồi tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ khi thua 0-3 trước Trung Quốc. Với dàn tuyển thủ có chiều cao vượt trội, khả năng tấn công tầm cao uy lực và phòng thủ hiệu quả, đội tuyển Trung Quốc dễ dàng vượt qua Philippines và Kazakhstan ở vòng bảng ASIAD 20, hướng đến chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trên hành trình thực hiện mục tiêu bảo vệ ngôi vương. 

    Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Trung Quốc: Nỗ lực tạo bất ngờ - Ảnh 2.

    Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng đương đầu với thách thức lớn là nhà đương kim vô địch Trung Quốc

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Đối mặt với Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng các tuyển thủ kỳ cựu như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa phát huy được bản lĩnh. Phạm Quỳnh Hương (18 tuổi), Bùi Thị Ánh Thảo (17 tuổi)  hứa hẹn phát huy sức trẻ. Bên cạnh đó các nhân tố Nguyễn Thị Trà My, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi cũng sẵn sàng ra sân khi được trao cơ hội. 


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