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    Thể thaoCác môn khác

    Kênh nào phát trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: 'Vượt núi' Trung Quốc

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt với thử thách cực đại ở vòng tứ kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 20 diễn ra hôm nay tại Nhật Bản.

    Thách thức cực đại với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20

    Trận thua khá đáng tiếc 1-3 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng đẩy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào tình thế khó khăn ở vòng tứ kết của ASIAD 20.

    Kênh nào phát trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: 'Vượt núi' Trung Quốc- Ảnh 1.

    Trần Thị Thanh Thúy được kỳ vọng dìu dắt các đồng đội tạo nên trận đấu hay trước đương kim vô địch Trung Quốc

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Theo đó, với việc xếp nhì bảng D, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Trung Quốc ở tứ kết diễn ra lúc 11 giờ hôm nay (trực tiếp trên VTV6, VTVgo, FPT Play, TV360...). Đây là đội bóng đang xếp hạng 7 thế giới, hạng 2 châu Á (sau Nhật Bản), từng 3 lần đoạt HCV Olympic, 2 lần vô địch thế giới nên được đánh giá vượt trội so với các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

    Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đã cảm nhận rõ được sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc khi chạm trán ở giải vô địch châu Á hồi tháng trước và thua trắng 0-3. Với dàn tuyển thủ có chiều cao vượt trội, khả năng tấn công tầm cao uy lực và phòng thủ hiệu quả, đội tuyển Trung Quốc dễ dàng vượt qua Philippines và Kazakhstan ở vòng bảng ASIAD 20.

    Kênh nào phát trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: 'Vượt núi' Trung Quốc- Ảnh 2.

    Nguyễn Thị Trà My chơi ấn tượng ở trận đấu với Hàn Quốc, hứa hẹn được trao cơ hội ở tứ kết hôm nay trước Trung Quốc

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Chắc chắn mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc là vượt qua đội tuyển VN ở tứ kết để hướng đến việc bảo vệ danh hiệu vô địch. Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt ra cho các học trò là thoải mái tinh thần để phát huy hết khả năng khi đối đầu với đối thủ đẳng cấp vượt trội.

    Còn nhớ ở giải vô địch châu Á 2026 vào tháng trước, đội tuyển Trung Quốc thất thủ 2-3 trước Thái Lan ở chung kết. Nhìn từ trận đấu này có thể thấy nếu thi đấu thăng hoa, đội tuyển VN vẫn có cơ hội bởi thể thao không thể nói trước điều gì khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên.


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