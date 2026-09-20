Hôm nay (20.9), đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tên của ASIAD 20 Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Trong đó teaqball có 2 trận tranh HCĐ của nội dung đôi nam nữ và nội dung đôi nam.



Trịnh Gia Nghi và Nguyễn Hoàng Minh Tân (từ trái sang) hứa hẹn mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ẢNH: ĐK

Lúc 8 giờ 30, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Dsouza Quimcy Joaquim/Beg Mohamed Anas Imran (Ấn Độ) ở trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ. Từng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 ở tứ kết nên Minh Tân/Gia Nghi được kỳ vọng giữ vững phong độ để mang về tấm huy chương lịch sử cho teqball Việt Nam ở ASIAD. Nếu thành công đây cũng nhiều khả năng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD lần này. Trận tranh hạng ba nội dung đôi nam lúc 9 giờ 30, Bá Trường Giang/Lê Anh Khoa chạm trán đôi Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi/Alelayawi Ali Jalil Mezher (Iraq) và được mong chờ sẽ thi đấu bùng nổ.

Ở môn wushu, Nguyễn Văn Sỹ bắt đầu thi đấu chung kết nội dung Trường quyền nam từ lúc 7 giờ. Cùng ngày, wushu Việt Nam góp mặt tranh tài ở vòng loại hạng cân 52 kg nữ của Ngô Thị Phương Nga (lúc 16 giờ 30), chạm trán đối thủ của Mông Cổ; Trương Văn Chưởng gặp VĐV của Macao ở vòng loại hạng cân 70 kg nam.

Ở môn karate, Bùi Ngọc Nhi thi đấu vòng loại kata đơn nữ lúc 8 giờ. Nếu vào bán kết, cô sẽ thi đấu lúc 12 giờ 20 và chung kết nội dung này diễn ra lúc 15 giờ 55. Chu Văn Đức góp mặt ở vòng loại kumite cá nhân nam hạng cân 60 kg lúc 10 giờ 15, nếu vào bán kết sẽ thi đấu lúc 12 giờ 50 và chung kết diễn ra lúc 16 giờ 25.

Nguyễn Quang Thuấn sẽ thi đấu nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp ở tranh tranh tài đầu tiên của môn bơi ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại môn bơi diễn ra ở Tokyo Aquatics Center, các kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (200 m bướm), Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (200 m hỗn hợp nam), Nguyễn Thúy Hiền (50 m ếch nữ) thi đấu vòng loại từ 8 giờ, chung kết lúc 15 giờ.

Ở nội dung bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My xuất trận lúc 7 giờ 45 với vòng loại nội dung súng trường cá nhân nữ. Nếu vào chung kết, các xạ thủ Việt Nam sẽ thi đấu lúc 12 giờ 30.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu tứ kết với Trung Quốc ẢNH: ĐỘC LẬP

Cũng trong hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam còn góp mặt tranh tài ở các môn bóng chuyền nữ, xe đạp, bóng ném nữ. Ở tứ kết bóng chuyền nữ lúc 11 giờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc. Ở môn xe đạp, Phạm Lê Xuân Lộc thi đấu chung kết cá nhân tính giờ nam lúc 11 giờ 30. Ở môn bóng ném nữ, đội tuyển Việt Nam gặp Hồng Kông lúc 13 giờ 30.

Lịch thi đấu ASIAD 20 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 20.9: