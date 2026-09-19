Teqball Việt Nam lập kỳ tích vượt quá mong đợi, tranh 2 HCĐ ASIAD

Hành trình hơn cả kỳ vọng

Không ồn ào trước giờ xuất trận, cũng chưa phải một cái tên quen thuộc trong hệ thống những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam, nhưng teqball đang từng bước tạo dấu ấn đáng chú ý tại đấu trường châu lục.

Lãnh đội Trần Duy Khâm cho biết trước ngày lên đường đi Aichi-Nagoya, khi được hỏi về chỉ tiêu, cả đội thẳng thắn nhìn nhận chỉ cố gắng vượt qua vòng loại, chứ khó trông chờ có huy chương. Còn HLV Lê Quang Khang nhấn mạnh:" Chúng tôi chỉ hứa sẽ nỗ lực hết sức và mong có 1-2 trận thắng để đời".

HLV Lê Quang Khang và cặp đôi nam nữ Việt Nam ẢNH: Đ.K

Vậy mà tại ASIAD 20, các tuyển thủ Việt Nam đã làm được điều vượt quá những kỳ vọng ban đầu khi tiến vào cuộc tranh chấp 2 tấm HCĐ ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Ông Trần Duy Khâm nói kết quả này có ý nghĩa đặc biệt với một đội tuyển còn đang trong quá trình phát triển, khi càng chơi với nhiều đối thủ khác nhau lại càng thăng hoa.

Đặc biệt việc góp mặt ở nhóm tranh huy chương không chỉ cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn của các tuyển thủ, mà còn phản ánh khả năng thích nghi và bản lĩnh thi đấu khi đối đầu với những đối thủ mạnh của châu Á. Đâu ai nghĩ chúng ta lại có thể đánh bại cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, những cường quốc của teqball.

Điều đáng nói hơn cả là thành tích này đến trong bối cảnh teqball Việt Nam chưa có bề dày thành tích quốc tế như nhiều nền teqball mạnh trong khu vực và châu lục. Chính vì vậy, việc bước vào nhóm tranh huy chương ASIAD có thể xem là một bước tiến quan trọng, tạo thêm niềm tin cho những người làm chuyên môn cũng như mở ra triển vọng phát triển môn thể thao này tại Việt Nam.

Bá Trường Giang trong trận đôi nam vòng bảng ẢNH: Đ.K

Đủ khả năng giành 1 hoặc cả 2 HCĐ

Nhiều khả năng, Việt Nam sẽ giành được cả 2 HCĐ vì đều gặp lại những đối thủ mà họ đã thắng ở vòng ngoài. Cụ thể đôi nam nữ Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi sẽ gặp lại cặp của Ấn Độ Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran lúc 8 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 20.9. Ở vòng tứ kết, cặp Việt Nam đã quật ngã đối thủ 2-0, nên nếu duy trì được trạng thái thi đấu tốt thì chiếc HCĐ là trong tầm tay.

Trường Giang và Anh Khoa sẽ nỗ lực ở trận tranh HCĐ đôi nam ẢNH: Đ.K

Tương tự cặp Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa cũng sẽ gặp cặp đôi của Iraq là Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi và Alelayawi Ali Jalil Mezher lúc 9 giờ 30 ngày 20.9. So với trận đôi nam nữ thì đối thủ của đôi nam Việt Nam sẽ khó chịu hơn đến từ Tây Á. Họ có sải chân dài, chơi rất bền bỉ và đặc biệt có những cú quăng chân rất có lực và điệu nghệ. Nhưng không phải chúng ta không có cơ hội. Chỉ cần giao bóng tốt, phối hợp nhịp nhàng và đừng phí phạm cơ hội ở những tình huống quyết định, Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng.

Có thể nói với sự chuẩn bị chu đáo và có những điều chỉnh kịp thời, hy vọng cả 2 trận tranh hạng ba ở đôi nam và đôi nam nữ không đơn thuần là cuộc chiến cho những tấm huy chương. Đó còn là cơ hội để teqball Việt Nam kiểm chứng vị thế, tích lũy kinh nghiệm và nhìn rõ hơn khoảng cách với những nền teqball hàng đầu châu Á.

Cặp đôi nam nữ Việt Nam trong trận thắng Ấn Độ ở tứ kết. Lần gặp lại này, hy vọng chiến thắng sẽ lại đến với chúng ta? ẢNH: Đ.K

Dù kết quả cuối cùng thế nào, việc các tuyển thủ Việt Nam có mặt ở cuộc đua huy chương đã là một dấu mốc đáng chú ý. Như cách lãnh đội Trần Duy Khâm nhìn nhận, đội tuyển đã làm được nhiều hơn những gì được kỳ vọng trước giải là chỉ mong vượt qua vòng loại. Giờ đây tấm HCĐ đã hiển hiện trước mắt và nếu đạt được nhiều khả năng sẽ là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.