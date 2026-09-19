Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đối đầu đương kim vô địch ASIAD Nhật Bản: Chấp nhận thất bại

Thử thách quá khắc nghiệt

Ngay từ những phút đầu tiên của trận ra quân ASIAD, chủ nhà Nhật Bản đã cho thấy sự vượt trội về tốc độ, khả năng tổ chức tấn công cũng như nền tảng thể lực. Những pha phối hợp nhanh, chính xác giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc liên tục tạo khoảng cách và kiểm soát thế trận.

Trong khi đó, Việt Nam xuất quân với nòng cốt gồm Đàm Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Lan Anh, Phạm Thị Loan, Phùng Thị Linh Trang, gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương. Những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam nhiều thời điểm thiếu sự kết nối, khiến cơ hội dứt điểm bị hạn chế. Sau 30 phút đầu tiên, Việt Nam chỉ có 5 bàn thắng, trong khi Nhật Bản đã 19 lần đưa bóng vào lưới.

Các cô gái bóng ném Việt Nam khởi động ẢNH: HỒ HUY

Khoảng cách 14 bàn sau hiệp 1 gần như phản ánh đầy đủ sự khác biệt giữa hai đội ở trận đấu này. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là các tuyển thủ Việt Nam không buông xuôi.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam chơi chủ động hơn và cải thiện đáng kể hiệu quả tấn công. 9 bàn thắng được ghi trong 30 phút hiệp 2, gần gấp đôi con số của hiệp một, cho thấy đội tuyển vẫn nỗ lực tìm kiếm những phương án tấn công trước sức ép lớn từ đối thủ.

Nhật Bản cũng duy trì được sức ép và tiếp tục tận dụng tốt những khoảng trống để gia tăng cách biệt. Đội đương kim vô địch ASIAD ghi thêm 21 bàn trong hiệp hai, khép lại trận đấu với chiến thắng 40-14.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn hành trình hy vọng ở phía trước ẢNH: HỒ HUY

Thất bại với cách biệt 26 bàn chắc chắn không phải kết quả mà đội tuyển Việt Nam mong muốn. Dẫu vậy, trận đấu này cũng là cơ hội quý giá để các cầu thủ có thêm trải nghiệm ở sân chơi lớn, đặc biệt khi đối thủ là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á.

Điều quan trọng với Việt Nam lúc này là nhanh chóng nhìn lại những điểm còn hạn chế, từ khả năng tổ chức tấn công, xử lý bóng dưới áp lực cho tới việc duy trì cường độ thi đấu. Nếu cải thiện được những vấn đề đó, đội tuyển hoàn toàn có thể hướng tới những màn trình diễn tích cực hơn ở các trận tiếp theo.

Lịch thi đấu tiếp theo

Lần lượt các cô gái Việt Nam còn gặp Hồng Kông lúc 13 giờ 30 ngày 20.9, Kazakhstan lúc 11 giờ 30 ngày 22.9, Uzbekistan lúc 10 giờ 30 ngày 25.9, Hàn Quốc lúc 15 giờ 30 ngày 26.9 và cuối cùng là Trung Quốc lúc 13 giờ 30 ngày 27.9. Tìm 2 đến 3 trận thắng trong số này là điều hoàn toàn có thể để nhắm đến một vị trí tốt.

Trận thua Nhật Bản là một khởi đầu khắc nghiệt, nhưng cũng là lời nhắc rõ ràng về khoảng cách cần được thu hẹp. Với một giải đấu dài phía trước, điều đội tuyển Việt Nam cần nhất không chỉ là kết quả của một trận đấu, mà còn là khả năng đứng dậy, điều chỉnh và thể hiện một bộ mặt tốt hơn trong những thử thách tiếp theo.