U.23 Việt Nam đã trút bỏ áp lực

H ÀNG CÔNG LÊN TIẾNG

Sân Nagoya City Minato Soccer Field chiều 18.9 có thời tiết rất đẹp, nhiệt độ khoảng 29 độ C, trời dịu mát với gió nhẹ cùng độ ẩm chỉ 64%, rất lý tưởng cho trận tranh tài giữa U.23 VN và U.23 Philippines.

Thanh Nhàn (phải), tác giả của bàn mở tỷ số giúp U.23 VN thắng U.23 Philippines 2-0 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bước vào trận đấu buộc phải thắng, HLV Đinh Hồng Vinh giữ nguyên phần lớn đội hình chính hòa U.23 Kuwait 1-1, duy nhất điều chỉnh Lê Phát dự bị cho Ngọc Mỹ - người đã ghi bàn vào lưới U.23 Kuwait trận trước.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.23 VN rất tự tin dâng cao, đẩy nhanh tốc độ tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Vẫn là kịch bản quen thuộc khi chúng ta làm chủ thế trận, chủ yếu chơi trên phần sân đối thủ, dù U.23 Philippines sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch như Nicholas Guimaraes, Gabriel Guimaraes, Martin Merino, đội trưởng Sandro Reyes… và bộ đôi tiền vệ trên 23 tuổi Scott Woods và Michael Baldisimo (đều sinh năm 2000).

U.23 VN đã kiểm soát trận đấu rất tốt, nhờ bộ đôi Quốc Cường - Xuân Bắc linh hoạt và cơ động ở giữa sân, cùng Ngọc Mỹ lăn xả trong vai trò trung phong cắm. Phi Hoàng và Minh Phúc thường xuyên dâng cao ở 2 biên khiến U.23 Philippines không thể lên bóng, phải đến phút 42 mới có pha dứt điểm đầu tiên từ tình huống cố định. Mặc dù vậy, các cầu thủ trẻ VN vẫn còn một chút căng cứng. Những đường đưa bóng vào khu vực cấm địa vẫn có một chút vội vàng, thiếu sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ đông người của U.23 Philippines.

Sang đầu hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh đẩy cao đội hình hơn nữa, Lý Đức dâng lên sát biên phải ở giữa sân để Minh Phúc chơi như tiền vệ, kéo giãn hàng thủ U.23 Philippines. Để rồi khi đối thủ đang lo bịt các lỗ hổng trung lộ, U.23 VN bất ngờ tung những đường bóng dài ra sau lưng hàng thủ. Thanh Nhàn bứt tốc và chiếm không gian hiệu quả để mở tỷ số phút 74 là miếng đánh đã được chuẩn bị kỹ.

Áp lực được rũ bỏ, U.23 VN chơi càng thanh thoát, thể hiện qua bàn thắng thứ 2, khi Xuân Bắc bứt tốc và Lê Phát bật nhả một chạm với Ngọc Mỹ, trước khi nhân đôi cách biệt 2-0. Một chiến thắng cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu với các miếng đánh biến hóa, giúp U.23 VN hâm nóng cuộc đua tranh vé vào tứ kết ở bảng C.

C HIẾN LƯỢC DÀI HƠI

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines đã giúp U.23 VN tiến một bước quan trọng trong cuộc đua đoạt vé vào vòng tứ kết. Trận thắng của U.23 Uzbekistan trước U.23 Kuwait giúp chúng ta nắm quyền tự quyết, sẽ đi tiếp nếu giành 3 điểm trong trận cuối gặp U.23 Uzbekistan.

Việc 3 chân sút Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn và Lê Phát đều lập công sẽ giúp hàng công chơi bùng nổ hơn. Chiến thắng càng ý nghĩa hơn trong cảnh BHL luôn kiên trì với chiến lược "gối đầu" cho tương lai.

Những cái tên vào thay người trong 2 trận qua như Lê Phát (2007), Hoàng Khánh, Văn Thuận, Long Vũ (2006) đều đủ tuổi đá SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027. Thậm chí trước U.23 Philippines, HLV Đinh Hồng Vinh còn chủ động thay người sớm từ đầu hiệp 2 thay vì phút 60 như trận gặp U.23 Kuwait. Đặc biệt, U.23 VN đã tạo ra được sự cân bằng giữa gây sức ép, biến hóa mê hoặc đối thủ trước khi tung ra đòn kết liễu cũng như chuyển trạng thái nhanh để trừng phạt đối thủ.

HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "Tôi và U.23 VN rất hạnh phúc về chiến thắng này. Các cầu thủ đã có trận đấu kiên cường. Đây là chiến thắng không dễ dàng khi U.23 Philippines đã chủ động lùi sâu phòng ngự với toàn bộ 11 cầu thủ bên phần sân nhà. Kết thúc hiệp 1, BHL đã điều chỉnh và khuyến khích tất cả cùng tham gia tấn công, cùng nhau lôi kéo để có đường chuyền ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Mọi thứ đã diễn ra đúng theo kế hoạch. Chiến thắng trước U.23 Philippines có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn để U.23 VN vững tin tiến sâu vào vòng trong. Sau trận đấu, bản thân tôi và BHL sẽ ngồi lại đánh giá và phân tích chi tiết trận đấu trước U.23 Philippines. Tôi đã từng nhiều lần tạm quyền U.23 VN thay cho HLV Kim Sang-sik và 3 lần đối đầu U.23 Uzbekistan tại các giải tập huấn ở Trung Quốc. Đó là đối thủ rất mạnh, được đào tạo bài bản, có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Trước mắt, BHL sẽ cho toàn đội nghỉ ngơi phục hồi để làm sao đội đá trận kế tiếp đạt hiệu quả tốt".

Ở lượt cuối của bảng C, U.23 VN sẽ gặp U.23 Uzbekistan lúc 12 giờ ngày 22.9.