Phát nhầm Quốc ca Hàn Quốc thành Quốc ca Triều Tiên: BTC bị đề nghị xin lỗi

Cầu thủ ngỡ ngàng

Theo Yonhap News, sự việc xảy ra trước trận đấu bảng A môn khúc côn cầu nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh ngày 18.9 tại sân Kakamigahara Green, tỉnh Gifu (Nhật Bản).

Trước giờ bóng lăn, phát thanh viên tại sân thông báo nghi thức cử hành Quốc ca Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì giai điệu Quốc ca Hàn Quốc, Quốc ca Triều Tiên bất ngờ vang lên khắp SVĐ.

Ở Olympic 2024, BTC cũng phải xin lỗi đoàn thể thao Hàn Quốc vì họ được giới thiệu đến từ Triều Tiên ẢNH: REUTERS

Yonhap News mô tả: “Các cầu thủ Hàn Quốc nhanh chóng nhận ra sự nhầm lẫn. Họ nhìn nhau với vẻ mặt ngỡ ngàng, trong khi một số VĐV bỏ tay khỏi ngực và báo cho các quan chức về sự cố”.

Phát thanh viên sau đó lập tức thừa nhận sai sót và xin lỗi. Tuy nhiên, thay vì Quốc ca Hàn Quốc được phát ngay, ban tổ chức lại chuyển sang Quốc ca Bangladesh trước khi Quốc ca Hàn Quốc cuối cùng được vang lên.

Hàn Quốc yêu cầu xin lỗi

Theo Yonhap News, sự cố khiến nghi thức trước trận đấu bị xáo trộn. Do thời gian chuẩn bị cho trận đấu bị ảnh hưởng, các quan chức hướng dẫn cầu thủ hai đội chào hỏi nhau trong lúc Quốc ca Hàn Quốc đang được phát. Vì vậy, các cầu thủ Hàn Quốc không có cơ hội hoàn tất nghi thức hát Quốc ca theo đúng trình tự.

Hãng AP cũng đưa tin về sự cố này, trong khi truyền thông Hàn Quốc mô tả đây là một tình huống đặc biệt khó hiểu ngay trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển tại ASIAD 20.

Đáng chú ý, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) đã yêu cầu ban tổ chức ASIAD 20 có lời xin lỗi chính thức. Theo News1, KSOC cho biết đã trao đổi về phương án ứng phó ngay sau khi biết sự việc, đồng thời gửi thư phản đối thông qua Trưởng đoàn đội khúc côn cầu nam Lee Sang-hyun.

Trong thư, phía Hàn Quốc yêu cầu BTC làm rõ hoàn cảnh dẫn đến sai sót, đưa ra lời xin lỗi chính thức và có biện pháp nhằm ngăn sự cố tương tự tái diễn.

Yonhap News bình luận: “Sự cố càng gây chú ý khi trước đó công tác tổ chức ASIAD 20 đã xuất hiện một số vấn đề khiến đoàn thể thao Hàn Quốc phản ứng. Đoàn thể thao Hàn Quốc từng gặp trở ngại tại sân bay cũng như Làng VĐV”.

Dù khởi đầu bằng sự cố ngoài mong muốn, đội tuyển khúc côn cầu nam Hàn Quốc vẫn thi đấu ấn tượng và đánh bại Bangladesh với tỷ số 5-0. Hàn Quốc sẽ gặp Indonesia ở lượt trận tiếp theo bảng A vào ngày 22.9. Đội tuyển Hàn Quốc giành HCĐ tại ASIAD Hàng Châu 2022 (Trung Quốc) và đang hướng tới mục tiêu tiếp tục góp mặt trên bục huy chương tại kỳ đại hội năm nay.