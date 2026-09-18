Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đón tin vui lớn trước thềm ASIAD 20

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia có một nhà tài trợ riêng, qua đó bổ sung nguồn lực cho quá trình tập luyện, tập huấn và thi đấu, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Sự kiện cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xã hội hóa hoạt động của đội tuyển quốc gia. Với nguồn lực từ PV GAS, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thêm điều kiện chuẩn bị cho những mục tiêu chuyên môn trong năm 2026, trong đó đáng chú ý là ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Lễ công bố, giới thiệu nhà tài trợ đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia năm 2026 - PV GAS diễn ra vào chiều 18.9 tại Hà Nội. ẢNH: BTC

Gần 20 năm gắn bó với bóng chuyền Việt Nam

Việc đồng hành cùng đội tuyển quốc gia năm 2026 tiếp nối chặng đường gần 2 thập kỷ PV GAS gắn bó với bóng chuyền Việt Nam. Trong giai đoạn 2008 - 2013, PV GAS trực tiếp quản lý và tài trợ CLB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia, từng nằm trong nhóm các đội mạnh và đóng góp nhiều VĐV cho đội tuyển quốc gia.

Từ năm 2010 đến 2015, PV GAS D, đơn vị thành viên của PV GAS, đồng hành với các hoạt động bóng chuyền bãi biển và đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia. Sự hỗ trợ tập trung vào tổ chức giải đấu, đào tạo và tạo điều kiện để các đội tuyển tham dự những giải đấu trong khu vực Đông Nam Á, châu Á.

Đến giai đoạn 2015 - 2020, PV GAS tiếp tục gắn tên với giải đấu cấp cao nhất của bóng chuyền Việt Nam trong 6 mùa liên tiếp, góp phần duy trì sân chơi đỉnh cao cho các CLB và VĐV. Từ việc hỗ trợ CLB, bóng chuyền bãi biển đến các giải đấu quốc gia, sự hiện diện của PV GAS trong nhiều năm qua tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành trực tiếp với đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tặng hoa và bảng danh vị cho ông Trần Quang Tùng, Phó ban Phát triển kinh doanh PV GAS - đại diện nhà tài trợ PV GAS ẢNH: BTC

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tặng hoa và bảng danh vị cho ông Hà Trung Hiếu, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình - đại diện đơn vị nước Tiền Hải - nhà tài trợ nước uống ẢNH: BTC

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường, phát biểu chào mừng ẢNH: BTC

Ông Phạm Hoàng Tùng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia và bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đến dự ẢNH: BTC

Hướng đến ASIAD 20

Năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về chuyên môn dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Ý Federico Rampazzo. Đội tuyển cũng tạo dấu ấn khi giành chức vô địch SEA V.League 2026 chặng 2. Thành tích này tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Federico Rampazzo trước những thử thách lớn hơn trong thời gian tới.

Trong đó, ASIAD 20 tại Nhật Bản là một trong những mục tiêu đáng chú ý của bóng chuyền nam Việt Nam. Đây là cơ hội để đội tuyển tiếp tục thi đấu, cọ xát với những đối thủ mạnh của châu lục và đánh giá quá trình xây dựng lực lượng trong thời gian qua.

Việc PV GAS trở thành nhà tài trợ chính được kỳ vọng giúp đội tuyển có thêm nguồn lực cho công tác chuẩn bị, đồng thời tạo động lực để các HLV, VĐV hướng đến những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.