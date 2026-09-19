Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng nhắn nhủ lời tâm huyết ngay trước khai mạc ASIAD

Tham dự buổi gặp mặt có Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các thành viên đoàn và các VĐV đội tuyển cầu mây.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác bố trí ăn, ở cho các đội tuyển cơ bản ổn định, sức khỏe của các VĐV được đảm bảo. Đoàn thể thao Việt Nam cũng chủ động triển khai các phương án hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển trong quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Đoàn thể thao Việt Nam được động viên trước ASIAD 20 Ảnh: Bùi Lượng

Thể thao Việt Nam quyết tâm ở ASIAD 20

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, một trong những khó khăn tại ASIAD 20 là các đoàn được bố trí ăn, ở phân tán tại nhiều khu vực, từ du thuyền, khu nhà ở container đến các khách sạn riêng lẻ. Điều này đặt ra không ít thách thức cho công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ các đội tuyển.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cho biết đoàn đã xây dựng các phương án phù hợp để khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác điều hành thông suốt và kịp thời hỗ trợ các đội tuyển trong quá trình thi đấu.

Trong ngày 19.9, đội tuyển bóng chuyền bãi biển và đội tuyển quyền anh cũng đến Nhật Bản. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, các VĐV đang có tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng thi đấu với nỗ lực và khát vọng cao nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ và đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự ASIAD 20.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Aichi là một trong những địa phương có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Vì vậy, thành tích và hình ảnh của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn mà còn góp phần tạo sự tự hào, khích lệ tinh thần cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ mong muốn các VĐV thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp, đoàn kết, trung thực, nỗ lực hết mình và qua đó thể hiện hình ảnh con người Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn của châu lục.

Những lời động viên và kỳ vọng được gửi đến đoàn thể thao Việt Nam, trước khi các VĐV bước vào ASIAD 20



Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng ân cần thăm hỏi, động viên các VĐV trước giờ bước vào tranh tài. Ông bày tỏ kỳ vọng đối với những môn thể thao có khả năng cạnh tranh thành tích như bắn súng, điền kinh, cầu mây; đồng thời lưu ý toàn đoàn tiếp tục làm tốt công tác hậu cần, tính toán điểm rơi phong độ và chuẩn bị phương án thi đấu phù hợp cho từng VĐV.

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ HLV trong việc theo sát, hỗ trợ VĐV duy trì trạng thái tốt nhất về chuyên môn và tâm lý trong từng thời điểm thi đấu.

Thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và thi đấu thành công tới các cán bộ, HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam. Ông nhấn mạnh mục tiêu của toàn đoàn tại ASIAD 20 là nỗ lực thi đấu, phấn đấu đạt thành tích cao, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và hình ảnh đẹp của Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng tặng đoàn thể thao Việt Nam 100 triệu đồng.

ASIAD 20 chính thức khai mạc tại Aichi - Nagoya vào ngày 19.9, mở ra hành trình tranh tài của đoàn thể thao Việt Nam tại Nhật Bản.