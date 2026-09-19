Lịch thi đấu, kênh phát đội bóng chuyền nữ Việt Nam - Trung Quốc mới nhất: Thách thức lớn

Để thua đáng tiếc trước Hàn Quốc

Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ VN (hạng 32 thế giới) để thua khá đáng tiếc 1-3 trước đội tuyển Hàn Quốc (hạng 28 thế giới). Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có lý do để tiếc nuối bởi trong từng ván đấu, đội tuyển VN không lép vế trước đối thủ, thậm chí vươn lên dẫn điểm nhưng sau đó thua ngược. Từng tuyển thủ khi được trao cơ hội ra sân đều chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất. Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang phát huy được kinh nghiệm, bản lĩnh. Các nhân tố khác như chủ công Phạm Quỳnh Hương, phụ công Lưu Thị Huệ, đối chuyền Nguyễn Thị Trà My đều để lại dấu ấn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở những thời điểm quan trọng của ván đấu, đội tuyển VN không tận dụng được, phần vì tâm lý chưa vững vàng, từ đó mắc lỗi bắt bước một. Tuy nhiên, phải thừa nhận đội tuyển Hàn Quốc có những nhân tố xuất sắc, làm thay đổi cục diện. Nổi bật là Kim-dain khi có những pha phát bóng hiểm hóc phá vỡ hàng phòng thủ của đội tuyển VN, mở cánh cửa chiến thắng cho đội tuyển Hàn Quốc.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những điều chỉnh mang lại hiệu quả như ở ván 3 khi đối chuyền Trà My chơi rất hay, góp công lớn vào ván thắng cho đội tuyển VN để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, đội tuyển VN mới chỉ dừng ở khoảnh khắc mà chưa ổn định trong xuyên suốt trận.

Vượt "ngọn núi" Trung Quốc

Việc để thua Hàn Quốc khiến đội tuyển VN xếp nhì bảng D và phải đối đầu với đội tuyển Trung Quốc (nhất bảng B) ở vòng tứ kết diễn ra ngày 20.9. Đội tuyển Trung Quốc hiện xếp hạng 7 thế giới, từng 3 lần đoạt HCV Olympic, 2 lần vô địch thế giới, được đánh giá vượt trội so với đội tuyển VN.

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đã cảm nhận rõ được sức mạnh của đối thủ này khi chạm trán ở giải vô địch châu Á hồi tháng trước và thua trắng 0-3. Với dàn tuyển thủ có chiều cao vượt trội, khả năng tấn công tầm cao uy lực và phòng thủ hiệu quả, đội tuyển Trung Quốc dễ dàng vượt qua Philippines và Kazakhstan ở vòng bảng. Chắc chắn mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc là vượt qua đội tuyển VN ở tứ kết để hướng đến việc bảo vệ danh hiệu vô địch.

Với đội tuyển VN, mục tiêu mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt ra cho các học trò là thoải mái tinh thần để phát huy hết khả năng khi đối đầu với đối thủ đẳng cấp vượt trội. Còn nhớ ở giải vô địch châu Á 2026 vào tháng trước, đội tuyển Trung Quốc thất thủ 2-3 trước Thái Lan ở chung kết. Nhìn từ trận đấu này có thể thấy nếu thi đấu thăng hoa, đội tuyển VN vẫn có cơ hội bởi thể thao không thể nói trước điều gì khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên.

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