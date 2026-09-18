Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Tốp 2 cực kỳ thuận lợi, rộng cửa tứ kết ASIAD

U.23 Việt Nam đứng nhì bảng, tiến sát tứ kết

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Philippines (2-0) để đoạt chiến thắng đầu tay tại bảng C ASIAD 20.

Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh dồn ép đối thủ, kiểm soát thế trận suốt hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2 nhưng không ghi được bàn. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Lê Phát trong những phút cuối trận, đều từ các pha phối hợp đẹp mắt, đã giúp U.23 Việt Nam lấy trọn 3 điểm.

U.23 Việt Nam (áo trắng) lấy trọn vẹn 3 điểm trước U.23 Philippines ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở trận đấu còn lại diễn ra lúc 17 giờ, U.23 Uzbekistan cũng thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại U.23 Kuwait với tỷ số 2-0. Đại diện Trung Á dẫn 2 bàn trong hiệp 1, rồi đá thiếu người trong hiệp 2, nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng.

Như vậy, sau hai lượt đấu, U.23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 6 điểm trọn vẹn. U.23 Việt Nam đứng nhì bảng với 4 điểm (hiệu số +2), trong khi U.23 Kuwait (1 điểm, hiệu số -2) và U.23 Philippines (0 điểm, hiệu số -6) lần lượt đứng hạng ba và hạng tư.

Ở lượt trận hạ màn, U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Uzbekistan lúc 12 giờ ngày 22.9, trên sân vận động Nagoya City Mizuho. Với kết quả hiện tại, U.23 Việt Nam chỉ cần một điểm trước U.23 Uzbekistan để chắc chắn có vé vào tứ kết. Thậm chí, một trận thua với cách biệt ít bàn trước đại diện Trung Á cũng đủ an toàn để đi tiếp, trong trường hợp U.23 Kuwait không thắng đậm U.23 Philippines ở trận còn lại.

"Sau trận hòa U.23 Kuwait, ban huấn luyện đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực, để hướng tới tiến sâu hơn", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Đối thủ của U.23 Việt Nam ở lượt trận cuối là U.23 Uzbekistan, đội bóng được HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá có sự chuẩn bị bài bản, nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Trước mắt, ban huấn luyện sẽ ưu tiên cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, đồng thời tiếp tục phân tích đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

"Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang-sik, đã nhiều lần đối đầu U.23 Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt. Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Kuwait", HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.