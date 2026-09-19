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    Thể thaoCác môn khác

    Lịch thi đấu của Việt Nam ngày 19.9 - ASIAD: Bóng ném nữ xuất quân, chờ bất ngờ ở teqball

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    Dù là ngày khai mạc ASIAD 20 nhưng vẫn có 3 môn thể thao tranh tài trong buổi sáng và trưa. Trong đó có 2 môn có VĐV Việt Nam tham gia. Đó là bóng ném nữ và teqball.


    Bóng ném nữ Việt Nam sẽ xuất quân trận đầu tiên gặp ngay chủ nhà Nhật Bản lúc 12 giờ (tức 10 giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên các cô gái Việt được tham dự ASIAD. 

    Môn bóng ném nữ có 7 đội tranh tài, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Lịch đấu của Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (19.9), Hồng Kông lúc 13 giờ 30 ngày 20.9, Kazakhstan lúc 11 giờ 30 ngày 22.9, Uzbekistan lúc 10 giờ 30 ngày 25.9, Hàn Quốc lúc 15 giờ 30 ngày 26.9 và cuối cùng là Trung Quốc lúc 13 giờ 30 ngày 27.9.

    Lịch thi đấu của Việt Nam ngày 19.9 - ASIAD: Bóng ném nữ xuất quân, chờ bất ngờ ở teqball- Ảnh 1.

    Bóng ném nữ Việt Nam được kỳ vọng vào tốp tranh huy chương

    ẢNH: HỒ HUY

    Đội bóng ném nữ lần này cũng rất được kỳ vọng có huy chương, nhất là sau lần đoạt HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 khi vượt qua chủ nhà Trung Quốc. Chính vì thế những cô gái như Nguyễn Thanh Huyền, Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Hải Yến cùng các nhân tố mới như Hà Thị Thu Huệ, Huỳnh Gia Mỹ, Võ Bé Tư, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Loan..sẽ nỗ lực để có thành tích tốt nhất qua từng trận đấu.

    Tuy nhiên Nhật Bản là đội từng vô địch bóng ném nữ ở Hàng Châu năm 2022, Hàn Quốc cũng xếp nhì, còn lại Kazakhastan, Ấn Độ và Uzbekistan đều rất nguy hiểm, không dễ cho các cô gái Việt áp đặt được thế trận. Hy vọng gần một nửa lực lượng được thay mới, bóng ném nữ Việt Nam sẽ biết cách vượt qua những đối thủ khó nhằn này.

    Lịch thi đấu của Việt Nam ngày 19.9 - ASIAD: Bóng ném nữ xuất quân, chờ bất ngờ ở teqball- Ảnh 2.

    Minh Tân, Gia Nghi cùng Lãnh đội Trần Duy Khâm và HLV Lê Quang Khang

    ẢNH: Đ.K

    Hy vọng gây bất ngờ

    Vào lúc 9 giờ sáng nay, đôi nam nữ Việt Nam là Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi sẽ thi đấu bán kết môn teqball với ứng viên nặng ký nhất là đôi Thái Lan. Cực khó cho 2 VĐV Việt Nam khi đối thủ từng vô địch thế giới và SEA Games. Nhưng với tinh thần và tâm lý thoải mái, Minh Tân và Gia Nghi biết đâu sẽ làm khó được đối thủ và hy vọng gây bất ngờ.

    HLV Lê Quang Khang cho biết: "Đã vào đến bán kết là vượt chỉ tiêu rồi nên chúng tôi yêu cầu các em cứ chơi với những gì đã tập luyện, chắt chiu từng đường bóng và không để lộ ra sơ hở cho đối thủ khai thác. Chỉ cần làm vậy thì dù kết quả thế nào cũng đã là thành công".

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