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    HLV Đinh Hồng Vinh bật mí chuyện ‘áo đen’: Học trò xúi mặc, U.23 Việt Nam thắng thật
    VideoThể thao

    HLV Đinh Hồng Vinh bật mí chuyện ‘áo đen’: Học trò xúi mặc, U.23 Việt Nam thắng thật

    Hồ Hiền-Quốc Việt
    Sau trận thắng 2-0 trước U.23 Philippines, HLV Đinh Hồng Vinh bật mí chuyện khá thú vị: các học trò, trong đó có Nhật Minh, đã 'xúi' ông mặc áo đen để lấy may.

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