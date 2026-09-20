Lịch thi đấu ngày 20.9 - ASIAD 20: Việt Nam kỳ vọng sẽ có huy chương đầu tiên

Trong ngày 20.9, đoàn thể thao Việt Nam sẽ ra quân tranh tài 9 môn. Trong đó huy chương đầu tiên có thể đến ở môn teqball. Còn lại các môn khác tranh vòng loại, có VĐV cũng phấn đấu vào đến tứ kết, trong đó súng trường nữ cũng chờ đợi gây bất ngờ. Cụ thể các nội dung như sau:

Bắn súng: Súng trường cá nhân nữ: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My thi vòng loại (7 giờ 45), chung kết (12 giờ 30)

Bóng chuyền nữ: Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết lúc 11 giờ.

Bóng ném: Việt Nam đấu Hồng Kông (13 giờ 30)

Các VĐV bóng ném nữ tự tin gặp Hồng Kông ẢNH: Đ.K

Bơi lội: Võ Thị Mỹ Tiên (200m bướm nữ), Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (200m hỗn hợp nam), Nguyễn Thúy Hiền (50m ếch nữ). Vòng loại từ 8 giờ, chung kết từ 15 giờ.

Karate: Bùi Ngọc Nhi (kata đơn nữ) gặp ngay chủ nhà Nhật Bản trận đầu lúc 8 giờ, Chu Văn Đức (kumite nam 60 kg) từ 11 giờ 10

MMA: Lò Thị Phụng (54 kg nữ) gặp võ sĩ Kazkhastan lúc 8 giờ 20 vòng loại. Quàng Văn Minh (77 kg nam) gặp võ sĩ Bahrain từ 9 giờ

Teqball: Tranh HCĐ đôi nam nữ Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi gặp đôi Ấn Độ lúc 8 giờ 30. Tranh HCĐ đôi nam Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa tranh đôi Iraq lúc 9 giờ 30. Có thể teqball là môn đầu tiên giành được huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đôi nam nữ Việt Nam có thể giành HCĐ ẢNH: Đ.K

Wushu: Nguyễn Văn Sỹ tranh trường quyền nam từ 7 giờ. Nội dung tán thủ vòng 1/8, Ngô Thị Phương Nga (52 kg nữ) gặp võ sĩ Mông Cổ. Trương Văn Chưởng (70kg nam) gặp võ sĩ Macau.

Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc đua tính giờ cá nhân lúc 11 giờ 30