Bữa tiệc thịnh soạn mở màn ASIAD 2026

Lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra lúc 16 giờ hôm nay 19.9 tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, chính thức mở màn cho 16 ngày tranh tài của thể thao châu Á. Đại hội kéo dài từ ngày 19.9 đến ngày 4.10. Tuy nhiên, đã có một số môn thể thao diễn ra trước giờ khai mạc, như bóng đá, bóng chuyền, teqball...

Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc nằm ở chủ đề "HEART BEAT Aichi-Nagoya", với thông điệp về những trái tim cùng chung nhịp đập. Ban tổ chức muốn sử dụng hình ảnh trái tim như sợi dây kết nối các VĐV, người hâm mộ và các quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á thông qua thể thao.

Lễ khai mạc có sự xuất hiện của Blue Impulse, đội bay biểu diễn nổi tiếng thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Đạo diễn trưởng của chương trình là Yukihiko Tsutsumi, nhà làm phim sinh trưởng tại Nagoya, từng thực hiện loạt phim 20th Century Boys và Trick. Ông cũng là người phụ trách phần giới thiệu Aichi-Nagoya tại lễ bế mạc ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023.

Khán giả được 'làm nóng' trước giờ khai mạc

Theo lịch chính thức của ban tổ chức, khán giả bắt đầu được kiểm tra danh tính từ 11 giờ, mở cửa sân lúc 11 giờ 30, trong khi chương trình WARM-UP STAGE bắt đầu lúc 14 giờ.

Phần biểu diễn trước lễ khai mạc có sự góp mặt của nhóm nhạc nam Nhật Bản INI, cùng các tiết mục văn hóa truyền thống của địa phương. Người dẫn chương trình là Kobayashi Takuichiro và Kato Rina.

Đây cũng là cách ban tổ chức đưa không khí ASIAD 2026 ra khỏi khuôn khổ một nghi lễ thể thao đơn thuần, biến sân Mizuho thành không gian giao thoa giữa âm nhạc hiện đại và văn hóa truyền thống Aichi.

ASIAD 20 chính thức bắt đầu ẢNH: REUTERS

Một trong những màn trình diễn đáng chú ý trước lễ khai mạc là sự xuất hiện của Blue Impulse, đội bay biểu diễn nổi tiếng thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản.

Đội bay thực hiện màn trình diễn đặc biệt trên bầu trời Aichi để chào mừng ASIAD 2026 và Asian Para Games 2026, với những đội hình bay và hiệu ứng khói màu. Đây được xem là một trong những hình ảnh giàu tính biểu tượng mà nước chủ nhà muốn dành cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục.

Ngọn đuốc ASIAD rực cháy tại Nhật Bản

Trước khi xuất hiện tại sân Mizuho, ngọn đuốc ASIAD 2026 đã trải qua một hành trình dài trên đất Nhật Bản.

Theo ban tổ chức, hành trình rước đuốc đi qua 40 địa điểm, trong đó có toàn bộ 16 quận của thành phố Nagoya, với khoảng 1.000 người tham gia tiếp sức. Ngọn lửa tượng trưng cho niềm đam mê và khát vọng của những người góp mặt tại Đại hội, trước khi được đưa tới sân vận động để thắp sáng đài lửa trong lễ khai mạc.

Đáng chú ý, cựu yokozuna (võ sĩ sumo) Hakuho Sho là người thực hiện chặng cuối của hành trình rước đuốc vào ngày 18.9, khép lại hành trình của ngọn lửa trước khi chuyển tới lễ khai mạc.

ASIAD 2026 quy tụ VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 11.000 VĐV tham dự. Đại hội tổ chức 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương.

So với ASIAD 19 (Hàng Châu 2023), chương trình thi đấu lần này có thêm một số môn đáng chú ý như MMA, padel, surfing, teqball và virtual taekwondo. Trong khi đó, một số môn từng xuất hiện tại ASIAD trước như cờ vua, bridge và đua thuyền rồng không nằm trong chương trình ASIAD 20.

Lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam ẢNH: BÙI LƯỢNG

Tại ASIAD 2026, Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế. Trong thành phần đoàn có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn.

Thể thao Việt Nam thi đấu tại 33 môn, phân môn gồm: điền kinh, bắn súng, rowing, cầu mây, karate, canoeing, bơi, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, cử tạ, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp- MMA, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng đá nữ, bóng đá nam.

Đến lúc này, các đội tuyển bóng đá nam và nữ, bóng chuyền nữ và teqball Việt Nam đều đã thi đấu.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 được tường thuật trực tiếp trên VTV6 lúc 16 giờ hôm nay (19.9).