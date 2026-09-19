Báo quốc tế ca ngợi khai mạc ASIAD 20 quá ấn tượng, thể thao Việt Nam chính thức bơi biển lớn

Tối 19.9, SVĐ Mizuho Park ở Nagoya trở thành tâm điểm của thể thao châu Á khi lễ khai mạc ASIAD 20 chính thức diễn ra. Trước sự chứng kiến của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry và Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, nước chủ nhà Nhật Bản mang đến một chương trình được truyền thông quốc tế đánh giá cao về tính hiện đại, màu sắc và thông điệp.

Các tiết mục trình diễn ở lễ khai mạc đầy ấn tượng ẢNH: ĐỘC LẬP

"Đầy màu sắc và hiện đại"

Time of India dành những lời tích cực cho màn mở màn của ASIAD 20, mô tả đây là "một lễ khai mạc đầy màu sắc và hiện đại". Tờ báo Ấn Độ đặc biệt chú ý đến cách Nhật Bản xây dựng không khí trang trọng ngay từ những phút đầu tiên. Sau Quốc ca Nhật Bản và nghi thức thượng cờ, SVĐ được bao phủ bởi bóng tối, trước khi ánh đèn tập trung vào quốc kỳ nước chủ nhà, tạo nên một khoảnh khắc giàu tính biểu tượng.

Không chỉ chú trọng phần nghi lễ, Nhật Bản còn đưa bản sắc địa phương vào lễ khai mạc. Theo Yonhap, chương trình do đạo diễn Yukihiko Tsutsumi, người gốc Nagoya, thực hiện, mang chủ đề "Nhịp đập hài hòa", với sân khấu chính được thiết kế theo hình trái tim lớn. Tờ báo Hàn Quốc đánh giá lễ khai mạc thể hiện "lòng hiếu khách của thành phố chủ nhà và sự hòa hợp ở châu Á". Đây cũng chính là tinh thần mà ban tổ chức muốn gửi gắm thông qua ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Nhật Bản tổ chức ASIAD ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhật Bản tạo dấu ấn riêng

Tân Hoa Xã cũng ghi nhận những khoảnh khắc trang trọng tại SVĐ Mizuho Park, trong đó nổi bật là sự hiện diện của Hoàng đế Naruhito và Hoàng hậu Masako cùng các lãnh đạo của phong trào Olympic.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc, lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, với nghi thức thượng cờ và màn diễu hành của các đoàn thể thao tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng cho ASIAD 20.

Trong khi đó, beIN SPORTS nhấn mạnh chương trình nghệ thuật đã giới thiệu văn hóa Aichi, Nagoya và Nhật Bản, đồng thời tôn vinh sự đa dạng văn hóa của châu Á.

Kênh beIN SPORTS nhận xét: “Đây là điểm tạo nên dấu ấn riêng của lễ khai mạc ASIAD 20: Nhật Bản không chỉ tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn biến sân khấu thành nơi giới thiệu văn hóa, con người và tinh thần hiếu khách của TP.Nagoya”.

Các đoàn thể thao được chào đón nồng nhiệt trong lễ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

Tất cả các VĐV đều quyết tâm, sẵn sàng cho những ngày tranh tài hấp dẫn ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo AFP, thông điệp đoàn kết được xuyên suốt lễ khai mạc. AFP dẫn lời Chủ tịch OCA Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani cho biết chương trình muốn thể hiện và chứng minh sự đoàn kết của châu Á trong bối cảnh khu vực và thế giới vẫn tồn tại nhiều xung đột. Hình ảnh hàng nghìn VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tiến vào SVĐ đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của buổi lễ.

AFP ghi nhận những tràng pháo tay lớn dành cho các đoàn thể thao. Đây cũng là hình ảnh cho thấy sức hút đặc biệt của ASIAD, nơi những đối thủ trên sân đấu cùng xuất hiện trong một ngày hội chung.

Reuters cũng đánh giá lễ khai mạc là cơ hội để Nhật Bản khép lại những tranh luận về công tác chuẩn bị và hướng sự chú ý vào những ngày tranh tài phía trước.

ASIAD 20 quy tụ hơn 11.000 VĐV cùng khoảng 6.000 quan chức, tranh tài ở 43 môn thể thao. Đại hội kéo dài đến ngày 4.10, với hàng trăm nội dung và 469 HCV được trao. Nhật Bản lần thứ ba đăng cai ASIAD, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Sau 32 năm, ngày hội thể thao lớn nhất châu lục trở lại đất nước mặt trời mọc, lần này với Nagoya và tỉnh Aichi là trung tâm.

Đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

2 VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là VĐV bóng chuyền Lê Thanh Thúy và tuyển thủ U.23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt ẢNH: ĐỘC LẬP

Đoàn thể thao Việt Nam tạo sắc màu riêng

Giữa những sắc màu của thể thao châu lục, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầy tự hào trên sân Mizuho. Đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành với 42 thành viên, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu. Các VĐV tham gia lễ diễu hành đến từ các đội tuyển rowing, wushu, thể dục và cầu mây.

Cầu thủ Đinh Quang Kiệt của U.23 Việt Nam và hoa khôi bóng chuyền Lê Thanh Thúy vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Hai tuyển thủ đều sở hữu chiều cao nổi bật, với Đinh Quang Kiệt cao 1,95 m và Lê Thanh Thúy cao 1,80 m, tạo nên hình ảnh ấn tượng khi lá cờ Tổ quốc tiến vào sân vận động.



Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện trang trọng trong bộ trang phục đồng phục lịch sự, mang theo tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm cao bước vào kỳ đại hội. Tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế. Trong thành phần đoàn có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành 4 HCV.