Thể thao Việt Nam: Hành trình gian khổ và vinh quang

Lá cờ VN tung bay tại Nagoya

Với thông điệp "hòa nhịp trái tim", chủ nhà Nhật Bản đã chiêu đãi người hâm mộ châu Á bữa tiệc khai màn ASIAD 20 tràn ngập màu sắc trên sân Mizuho. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, tinh túy văn hóa xứ mặt trời mọc nói chung và nét đặc trưng, độc bản của Aichi lắng đọng trong từng màn trình diễn, như múa Kagura (nghi lễ thần đạo), nhảy breaking, hay tiết mục đồng diễn tạo hình trái tim trong tiếng nhạc du dương của nghệ sĩ vĩ cầm Taro Hakase, sự xuất hiện của xe Toyota - biểu tượng bền bỉ của công nghệ Nhật Bản…

Đoàn thể thao VN đặt mục tiêu giành 4 HCV ASIAD ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ khai mạc là khi đài đuốc được thắp sáng bởi hai cha con cựu VĐV Shigenobu Murofushi và Koji Murofushi, cũng là hai nhà vô địch ASIAD. Đây không thuần túy là "cha truyền con nối" mà nói lên rằng tình yêu thể thao là sợi chỉ đỏ gắn kết nhiều thế hệ, là cảm hứng bất tận để con người vượt qua giới hạn bản thân, dũng cảm bước đến chân trời mới và tạo nên điều không thể.

Đó cũng là thông điệp cô đọng trong bài phát biểu khai mạc của ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA): "Thể thao không hỏi bạn đến từ đâu hay bạn tin vào điều gì. Thể thao chỉ hỏi: giới hạn của bạn là gì? Bạn có thể vượt qua những giới hạn ấy đến đâu? Trên khắp châu lục, ở tất cả quốc gia, dù lớn hay nhỏ, từ những đô thị sầm uất đến những ngôi làng nông thôn, hàng triệu người trẻ đang dõi theo các bạn. Họ đang học hỏi từ các bạn. Nhờ các bạn, họ đã biết ước mơ. Những gì các bạn thể hiện trên sân khấu này sẽ cho họ thấy những điều gì là có thể. Điều gì có thể đạt được khi chúng ta vượt qua những giới hạn của tiềm năng con người, ý nghĩa của việc làm điều đó bằng sự công bằng và tôn trọng. Đó là tinh thần ASIAD".

Tinh thần ấy cũng là kim chỉ nam cho đoàn thể thao VN, với 348 VĐV sẽ tranh tài ở 33 môn, phân môn tại ASIAD 20. Giây phút hai tuyển thủ Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Đinh Quang Kiệt (U.23 VN) cầm lá cờ đỏ sao vàng, cùng đoàn thể thao VN diễu hành tại lễ khai mạc, để lại hình ảnh vô cùng xúc động, đong đầy lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở từng thành viên hãy vượt qua gian khó, tận hiến sức lực - trí tuệ để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Các VĐV VN đã bước qua hành trình gian khổ hàng năm trời trên sân tập để hiện diện tại ASIAD, hiên ngang thi đấu với những VĐV giỏi nhất của thể thao châu lục và thế giới. Dù thắng hay thua, đoàn thể thao VN sẽ thể hiện tinh thần thượng võ, khiêm tốn, nhưng vẫn sáng ngời khí chất quê hương.

Quyết thắng

Trước lễ khai mạc ASIAD 20, hàng loạt đội tuyển thể thao VN đã ra quân. Đội tuyển bóng đá nữ VN dù thua Đài Loan và Nhật Bản nhưng còn nguyên cơ hội góp mặt ở tứ kết. Nếu thắng Thái Lan vào ngày 21.9, nhiều khả năng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có tên ở vòng 8 đội mạnh nhất, tái lập thành tích 8 năm trước. U.23 VN đánh bại U.23 Philippines ở lượt hai bảng C, qua đó đặt một chân vượt qua vòng bảng bóng đá nam. Trong trường hợp hòa U.23 Uzbekistan ở trận quyết định vào ngày 22.9, vé đi tiếp sẽ thuộc về Lê Phát cùng đồng đội.

Bóng chuyền nữ VN đứng nhì bảng D sau khi thắng Qatar và Hồng Kông (cùng tỷ số 3-0) và thua Hàn Quốc (1-3). Tại tứ kết ngày 20.9, đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là "ngọn núi" Trung Quốc. Cửa ải khó vượt, nhưng với tinh thần vượt qua giới hạn bản thân, bóng chuyền nữ VN trước hết phải thắng chính mình, có tâm lý vững vàng, tiếp cận trận đấu thận trọng và kiên trì tuân thủ đấu pháp. Tấm huy chương đầu tiên của thể thao VN tại ASIAD 20 có thể đến ở đội tuyển teqball, khi 2 cặp đôi nam và đôi nam nữ giành quyền vào trận tranh HCĐ. Ở nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi sẽ gặp cặp Quimcy Joaquim Dsouza - Mohamed Anas Imran của Ấn Độ, trong khi Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa đấu Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi và Alelayawi Ali Jalil Mezher của Iraq.