Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội giành vé tứ kết sớm

Cục diện bảng D sau lượt trận đầu tiên chưa có bất ngờ khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cùng 3 điểm với Hàn Quốc nhưng dẫn đầu bảng nhờ hơn đối thủ hiệu số phụ. Nếu vượt qua Hồng Kông ở lượt trận thứ hai diễn ra hôm nay, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sớm giành vé vào vòng tứ kết. Đội tuyển Hàn Quốc cũng chốt hạ tấm vé đi tiếp nếu vượt qua được đối thủ yếu nhất bảng đấu này là đội tuyển Qatar. Khi đó lượt trận cuối giữa đội tuyển Việt Nam với Hàn Quốc lúc 14 giờ ngày mai sẽ quyết định ngôi nhất, nhì bảng D.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung cao độ cho trận đấu với Hồng Kông nhằm sớm giành vé vào tứ kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) được đánh giá cao hơn so với Hồng Kông (hạng 127 thế giới). Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng trước tại giải vô địch châu Á, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại Hồng Kông với tỷ số 3-0. Một thắng lợi cách biệt nhưng đối thủ cũng cho thấy sự tiến bộ, tạo thế trận khá giằng co, vì thế đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không được phép chủ quan khi tái đấu lần này.

Chủ công 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương là mũi tấn công sắc bén của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, hứa hẹn tỏa sáng khi đấu với đội Hồng Kông hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhiều khả năng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất khi đấu với Hồng Kông. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ở vị trí đối chuyền, bộ đôi chủ công là 2 tuyển thủ trẻ Phạm Quỳnh Hương (18 tuổi), Bùi Thị Ánh Thảo (17 tuổi), phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang.

Tùy tình hình trên sân mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ có những điều chỉnh nhằm trao cơ hội cho các tuyển thủ còn lại như đã làm ở trận ra quân trước Qatar. Điều này giúp các trụ cột đảm bảo thể trạng đồng thời tăng cơ hội trui rèn, hoàn thiện cho các tuyển thủ ít ra sân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ 2 ở ASIAD 20 tại Nhật Bản ẢNH: ĐỘC LẬP

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam kỳ vọng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu hay, đảm bảo thắng lợi trước Hồng Kông để giành vé vào tứ kết, hướng đến trận chung kết bảng với Hàn Quốc.