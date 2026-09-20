Teqball ASIAD: Một chút tiếc nuối cho Trường Giang và Anh Khoa, đánh rơi HCĐ dù dẫn trước

Đôi nam Việt Nam đã không thể bước lên bục nhận huy chương sau cuộc đối đầu với Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi – Alelayawi Ali Jalil Mezher của Iraq. Nhưng phía sau kết quả ấy là một hành trình mà Trường Giang và Anh Khoa hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu.

Bá Trường Giang tung cú đứt điểm ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngay từ vòng bảng, hai VĐV Việt Nam đã cho thấy họ không đến ASIAD 20 chỉ để học hỏi. Trường Giang – Anh Khoa lần lượt đánh bại đôi Ấn Độ với tỷ số 2-0, trong đó đối thủ từng có VĐV giành HCĐ thế giới năm 2024, rồi tiếp tục vượt qua Hàn Quốc 2-0 để đứng đầu bảng B.

Thất bại 0-2 trước Li Băng ở tứ kết từng khiến cánh cửa huy chương tưởng như khép lại. Nhưng theo thể thức đặc biệt của teqball, cơ hội vẫn còn. Và hai tuyển thủ Việt Nam đã một lần nữa chứng minh bản lĩnh khi đánh bại Hàn Quốc 2-1 ở trận play-off, qua đó giành quyền bước vào trận tranh HCĐ. Đáng nói hơn, Bá Trường Giang đã phải thi đấu tới 8 trận trong ngày 17/9, một khối lượng vận động không hề nhỏ (vì anh còn thi đấu đơn nam cùng ngày).

Vì thế, trận tranh HCĐ trước Iraq không đơn thuần là câu chuyện của hai ván thắng hay một vài điểm số cuối cùng. Đó là cuộc chiến của kỹ thuật, sức bền, khả năng phối hợp và đặc biệt là sự tỉnh táo sau một hành trình dày đặc.

Anh Khoa rất nỗ lực ẢNH: ĐỘC LẬP

Iraq bước vào trận đấu với những lợi thế rất rõ: thể hình, sải chân dài, khả năng di chuyển và những cú quăng chân có lực. Đây cũng chính là những điểm đã được nhận diện trước trận đấu.Trong khi đó, Trường Giang và Anh Khoa phải dựa nhiều vào sự ăn ý, khả năng xử lý bóng và những pha phối hợp nhanh để tìm khoảng trống.

Đáng tiếc, tấm huy chương đã không thuộc về Việt Nam

Nhưng có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là việc Việt Nam thiếu thêm một tấm HCĐ. Đáng tiếc hơn là Trường Giang và Anh Khoa đã đứng rất gần cột mốc lịch sử nhưng chưa thể chạm tay vào nó. ASIAD 20 là lần đầu tiên teqball được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương của Đại hội Thể thao châu Á. Trước giải, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chỉ là vượt qua vòng loại, trong khi kỳ vọng của ban huấn luyện cũng mới dừng ở việc có những chiến thắng đáng nhớ. Việc đôi nam tiến thẳng tới trận tranh HCĐ vì thế đã vượt xa những mục tiêu ban đầu.

Một trận thua có thể khép lại giấc mơ huy chương, nhưng không thể xóa đi những gì hai VĐV đã làm được. Trường Giang – Anh Khoa đã đánh bại những đối thủ mạnh, hai lần vượt qua Hàn Quốc trong cùng một ngày và đứng vững sau khi bị đẩy xuống nhánh đấu tranh vé vớt. Họ cho thấy teqball Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục ngay trong lần đầu xuất hiện tại ASIAD.

Trường Giang sau một pha dứt điểm chính xác ẢNH: ĐỘC LẬP

Có thể cảm giác tiếc nuối sẽ còn ở lại rất lâu, nhất là khi tấm HCĐ đã ở ngay trước mắt, nhất là sau khi cặp đôi Việt Nam đã dẫn ván đầu rất hay. Nhưng để thua ngược 1-2 trong thế thắng là một điều đáng tiếc. Trường Giang và Anh Khoa chưa có tấm HCĐ ASIAD. Nhưng họ đã để lại một dấu mốc quan trọng cho teqball Việt Nam.

Và nếu ASIAD 20 là chương đầu tiên của teqball Việt Nam trên sân khấu châu Á, thì thất bại đáng tiếc trước Iraq có thể không phải dấu chấm hết. Nó có thể trở thành bài học để hai tuyển thủ trở lại mạnh mẽ hơn, với kinh nghiệm, sự tự tin và khát vọng lớn hơn ở những giải đấu phía trước.