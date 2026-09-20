Hành trình kỳ diệu của Gia Nghi - Minh Tân và tấm HCĐ ASIAD quý như vàng: ‘Vui quá, hạnh phúc quá!’

Hành trình đến chiếc huy chương không hề bằng phẳng.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, Minh Tân và Gia Nghi lần lượt vượt qua những đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt, tại tứ kết, họ đánh bại chính cặp đôi Ấn Độ Quimcy Joaquim Dsouza – Mohamed Anas Imran với tỷ số 2-0, trong đó có một set thắng 12-10 đầy bản lĩnh.

Cặp đôi phối hợp quá hay ẢNH: ĐỘC LẬP

Đó không chỉ là những chiến thắng về mặt tỷ số. Nó cho thấy một điều quan trọng: teqball Việt Nam, dù mới lần đầu bước vào chương trình tranh huy chương của ASIAD, không đến đại hội chỉ để học hỏi.

Minh Tân và Gia Nghi đã chơi với sự tự tin hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng. Trước những đối thủ có thứ hạng và kinh nghiệm quốc tế, cặp đôi Việt Nam vẫn duy trì được khả năng phối hợp, xử lý bóng và sự bình tĩnh trong những thời điểm quyết định. Chính sự ổn định ấy đã đưa họ vào nhóm bốn đội mạnh nhất nội dung đôi nam nữ.

Ở bán kết, thử thách mang tên Thái Lan thực sự quá lớn, đang đứng thứ ba thế giới nên Minh Tân – Gia Nghi thất bại 0-2. Nhưng thất bại ấy không làm mất đi giá trị của hành trình mà họ đã tạo ra.

HLV Lê Quang Khang chỉ đạo sát sao ẢNH: ĐỘC LẬP

Bởi chính một trận thua ở bán kết lại mở ra một trận đấu tranh HCĐ có ý nghĩa không kém một trận chung kết. Đó là cánh cửa để Minh Tân và Gia Nghi đối đầu trở lại với đôi Ấn Độ – đối thủ mà họ từng đánh bại ở tứ kết. Cả hai VĐV Việt Nam đã không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ khi biến những gì đã thể hiện trong các vòng đấu trước thành một dấu son thực sự tại ASIAD 20.

Cặp đôi nam nữ đã thể hiện sự tập trung, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu như họ đã chứng tỏ trong hành trình vừa qua để một lần nữa đánh bại đối thủ Ấn Độ 2-0 (12/9 và 12/6), xứng đáng giành chiếc HCĐ, đi vào lịch sử bằng chính năng lực của mình. Vinh dự và tự hào hơn nữa khi cả 2 trở thành những người mở cánh cửa huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời tạo kỳ tích về cho đất nước ở một môn thể thao lần đầu xuất hiện trong chương trình tranh huy chương của Đại hội.

Minh Tân tung cú đá đẹp mắt ẢNH: ĐỘC LẬP

Minh Tân và Gia Nghi nói gì sau chiến thắng?

Trong niềm vui rạng ngời, Minh Tân xúc động cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi cùng Gia Nghi giành HCĐ, mang về chiếc huy chương đầu tiên cho đất nước tại ASIAD 20. Dù lần đầu tham dự đại hội lớn, nhưng tôi tự nhủ với mình phải cố gắng và phải nỗ lực không ngừng nghỉ.

Chúng tôi đã dành thời gian quan sát đối thủ và chơi với sự tập trung tốt nhất. Dĩ nhiên cũng có thời điểm còn chút lúng túng vì thể thao mà, không thể nào tránh có lúc bị chệch choạc và căng thẳng về tâm lý. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau biết cách vượt qua áp lực và rất may đã có thành tích".

Niềm vui của Minh Tân ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn Gia Nghi gần như không nói nên lời. Cô chỉ nói ngắn gọn: "Vui quá. Không ngờ lại có huy chương. Tôi muốn dành món quà này cho tất cả những người hâm mộ đã động viên, quan tâm và luôn sát cánh cùng đội tuyển teqball".

Cả 2 thừa nhận dù mới chuyển từ đá cầu và cầu mây qua teqball thời gian ngắn, sự thích nghi chưa hoàn toàn đầy đủ, nên cần thời gian hoàn thiện nhiều hơn. Dù vậy chiếc HCĐ ASIAD này sẽ là động lực để cặp đôi này tiến bộ hơn trong tương lai.

Hạnh phúc của Gia Nghi ẢNH: ĐỘC LẬP

Chúc mừng thể thao Việt Nam đã có huy chương đầu tiên. Chúc mừng teqball, một môn mới mẻ nhưng đã làm nên điều kỳ diệu mang về niềm vui và tự hào cho đất nước.