Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nói gì về tấm HCĐ ASIAD lịch sử của Gia Nghi và Minh Tân?

Sự kết hợp hiệu quả của chủ trương xã hội hóa thể thao

Chia sẻ với Thanh Niên, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: "Thành tích HCĐ của 2 VĐV Việt Nam rất đáng khen ngợi. Tôi xin chúc mừng đội tuyển teqball Việt Nam, BHL và các VĐV đã thi đấu rất xuất sắc".



Hai VĐV Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Ông Nguyễn Hồng Minh nhận định: "Đây là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp phát triển thể thao của Việt Nam, nhất là ở một môn thể thao còn mới.

Ngành thể thao đã nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc huy động, tận dụng mọi nguồn lực của xã hội, không chỉ dừng lại ở thể thao phong trào mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng VĐV thành tích cao, chuyên nghiệp. Đây được xem là tín hiệu vui cho thể thao Việt Nam trong quá trình hội nhập với khu vực và châu lục".

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời cũng là huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự Đại hội thể thao châu Á của bộ môn còn khá mới mẻ này.

Trước giải, đội tuyển teqball Việt Nam gần như không được đánh giá cao, thậm chí HLV Lê Quang Khang trước lúc lên đường chỉ dám hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức và hy vọng giành được 1-2 trận thắng. Vậy nhưng, các VĐV Việt Nam đã liên tục tạo ra bất ngờ khi lần lượt đánh bại những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc ngay tại vòng bảng.

Tấm HCĐ quý giá

Ở trận tranh HCĐ, đối thủ Ấn Độ gặp bất lợi khi Dsouza Quimcy Joaquim dính chấn thương trong set 2, nhưng chiến thắng của Minh Tân và Gia Nghi vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với thời điểm ban đầu. Cùng thời điểm, cặp đôi Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa cũng đang góp mặt ở trận chung kết nội dung đôi nam, hứa hẹn mang về thêm ít nhất 1 tấm HCB nữa cho đoàn thể thao Việt Nam.

Minh Tân và Gia Nghi thi đấu xuất sắc ẢNH: ĐỘC LẬP

Nỗ lực cứu bóng ẢNH: ĐỘC LẬP

Minh Tân tấn công ấn tượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Gia Nghi xử lý bóng bằng gầm giày ẢNH: ĐỘC LẬP

Thành tích của teqball Việt Nam tại ASIAD 20 gắn liền với một quá trình chuẩn bị được xã hội hóa gần như hoàn toàn. Tại TP.HCM. nơi phong trào teqball phát triển mạnh nhất cả nước, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã trang bị dụng cụ tập luyện cho các trung tâm thể thao, đơn vị quận huyện, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư mời chuyên gia người Hungary Milan Szabo và HLV người Thái Lan Pornthep Wapisiri về huấn luyện. Giải teqball TP.HCM mở rộng năm 2025 với sự góp mặt của 12 đơn vị cũng là bước đệm quan trọng giúp các tay vợt tích lũy kinh nghiệm trước khi bước ra đấu trường châu lục.



