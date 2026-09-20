Chủ nhà Nhật Bản đánh bại kịch tính đối thủ Trung Quốc, giành HCV đầu tiên ở ASIAD 20

Trên đường đua tại TP.Gamagori, Takumi Hojo hoàn thành ba phần thi gồm bơi 750 m, đạp xe 20 km và chạy 5 km với thời gian 52 phút 56 giây. Thành tích này giúp VĐV chủ nhà trở thành người đầu tiên bước lên bục cao nhất tại ASIAD 20.

Zhang Xirui của Trung Quốc về đích sau Hojo 9 giây, đạt thành tích 53 phút 05 giây và giành HCB. Trong khi đó, Arlan Zhanabay (Kazakhstan) giành HCĐ với thời gian 53 phút 11 giây.

Takumi Hojo nhận HCV đầu tiên của ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

HCV kịch tính

Cuộc cạnh tranh giữa Hojo và Zhang diễn ra khá quyết liệt, đặc biệt ở phần chạy 5 km cuối cùng. VĐV Trung Quốc bám sát đối thủ chủ nhà trong phần lớn chặng đua, nhưng Hojo vẫn duy trì được lợi thế và cán đích đầu tiên.

Chiến thắng của Takumi Hojo mang ý nghĩa đặc biệt với đoàn thể thao Nhật Bản khi đây là tấm HCV đầu tiên của ASIAD 20, đồng thời tạo khởi đầu thuận lợi cho chủ nhà trong cuộc cạnh tranh thành tích với các đoàn thể thao khác.

"Đây là tấm HCV đầu tiên của chúng tôi ở ASIAD 20, mang lại động lực lớn cho toàn đội", Hojo chia sẻ sau cuộc đua.

VĐV 30 tuổi cho biết anh bước vào cuộc thi với trạng thái tốt và rất hào hứng khi được tranh tài trên sân nhà. Điều kiện thời tiết thuận lợi cũng giúp cuộc đua diễn ra suôn sẻ.

Theo Liên đoàn Triathlon Nhật Bản, Hojo có 14 năm tập bơi trước khi nghiêm túc theo đuổi triathlon từ năm 2015. Anh từng vô địch U.23 châu Á tại Gamagori năm 2018 và giành danh hiệu World Cup đầu tiên tại Yeongdo (Hàn Quốc) năm 2023.

Chiến thắng đầy kịch tính của Takumi Hojo ẢNH: REUTERS

Với Zhang Xirui, tấm HCB là kết quả đáng tiếc khi anh chỉ kém Hojo 9 giây. Trong khi đó, Zhanabay, mới 20 tuổi, bày tỏ niềm tự hào khi giành tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp.

ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19.9 đến 4.10, quy tụ khoảng 11.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên 20.9, có 31 bộ huy chương được trao ở 10 môn. Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh huy chương ở một số nội dung thế mạnh như bắn súng, teqball và karate.