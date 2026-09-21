Dự đoán tỷ số U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: Chơi sòng phẳng, Thanh Nhàn ghi bàn

U.23 Việt Nam chơi ổn, nhưng chưa bứt phá

Với 4 điểm sau 2 trận (hòa Kuwait 1-1 và thắng Philippines 2-0), U.23 Việt Nam đã ở gần ngưỡng tứ kết ASIAD 20. Nếu có ít nhất 1 điểm trước U.23 Uzbekistan ở trận hạ màn bảng C, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ có vé đi tiếp, qua đó đạt mục tiêu đặt ra trước ngày lên đường.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam dự giải năm nay không với danh nghĩa "hiện tượng". Tại giải U.23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm, Thanh Nhàn cùng đồng đội từng giành được HCĐ. U.23 Việt Nam đoạt hạng ba châu Á sau khi thắng liền 12 trận liên tục, đánh bại 4 đối thủ Tây Á (Yemen, Jordan, Ả Rập Xê Út và UAE), 1 đội Trung Á (Kyrgyzstan) và 1 đội Đông Á (Hàn Quốc).

U.23 Việt Nam (áo trắng) còn thiếu sự sắc bén ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tức là, U.23 Việt Nam đứng trong hàng ngũ đội mạnh châu lục, ít nhất là với lứa này. Dù không còn Trung Kiên, Đình Bắc (khoác áo đội tuyển Việt Nam) và không gọi cầu thủ quá tuổi, nhưng cốt lõi đội hình trong tay HLV Đinh Hồng Vinh vẫn rất ấn tượng tại ASIAD.

Trên nền móng tiêu chuẩn cao hơn (điều hiển nhiên khi U.23 Việt Nam đã chạm tới nhóm đầu châu lục), cần nhìn nhận toàn đội chưa hoàn toàn bứt phá. U.23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn (dứt điểm 27 lần, ghi 1 bàn) ở trận ra quân, rất vất vả mới hòa được U.23 Kuwait. Đến trận gặp U.23 Philippines, các cầu thủ đã tấn công tốt hơn, nhưng vẫn phung phí cơ hội, nên phải chờ tới nửa sau hiệp 2 mới tìm được bàn thắng.

So với U.23 châu Á hay SEA Games, U.23 Việt Nam chưa đột phá. Dù vậy, với dàn cầu thủ trẻ vẫn đang ở trạng thái học hỏi và tích lũy, từng trận đấu đều là nấc thang nâng cao trình độ. U.23 Việt Nam đã bùng nổ ở châu Á dù trước đó chơi không hoàn toàn vượt trội ở SEA Games. Với các nhân tố trẻ, việc phong độ thay đổi liên tục là thường tình.

U.23 Việt Nam cần một cú hích. Yếu tố ấy có thể sẽ đến ở trận khó khăn nhất bảng đấu, gặp U.23 Uzbekistan lúc 12 giờ ngày 22.9.

Quyết vượt núi cao

Ở giải trẻ châu Á, Uzbekistan là "đá tảng" với bất cứ đội tuyển nào, kể cả Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đội bóng Trung Á cực khó bị đánh bại, bởi sở hữu chìa khóa thành công, nằm ở triết lý kiểm soát bóng, ban bật ngắn, nhỏ, nhuyễn và giàu tư duy chiến thuật được đào tạo đồng nhất ở mọi cấp độ.

U.23, U.20, U.17 hay đội tuyển Uzbekistan đều vận hành chung một lối tư duy. Nhờ vậy, các đội tuyển trẻ Uzbekistan thường giữ nhịp chơi chắc chắn, chuẩn xác như máy và ít khi mắc sai lầm.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) phải chắt chiu hơn nữa ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Uzbekistan được dẫn dắt bởi HLV Ravshan Khaydarov, người trở lại dẫn dắt đội U.23 từ năm 2025. Khaydarov từng giúp U.23 Uzbekistan thắng Nhật Bản (4-0), Hàn Quốc (4-1) rồi thắng chính Việt Nam để vô địch U.23 châu Á năm 2018. Đội bóng Trung Á cũng từng giành HCĐ tại ASIAD 2022. Ở Uzbekistan, hiếm ai hiểu bóng đá trẻ hơn Khaydarov.

Tại ASIAD 20, U.23 Uzbekistan có Abbosbek Fayzullaev, một trong những cái tên nổi bật của thế hệ cầu thủ Uzbekistan thế hệ mới. Tiền vệ tấn công này từng góp mặt trong đội hình Uzbekistan tham dự Olympic Paris 2024, bên cạnh những cầu thủ như Khusayin Norchaev, Umarali Rakhmonaliev và Diyor Kholmatov. Lứa này từng thắng U.23 Việt Nam 3-0 tại bảng D U.23 châu Á 2024, rồi đoạt ngôi á quân giải đấu.

Dù vắng Fayzullaev ở trận gặp U.23 Việt Nam vì án treo giò (nhận thẻ đỏ trực tiếp trước U.23 Kuwait), nhưng U.23 Uzbekistan vẫn rất mạnh. Học trò ông Khaydarov thắng hủy diệt 5-1 trước Philippines trong ngày ra quân. Đến trận gặp Kuwait, Uzbekistan đá thiếu người trong hơn 40 phút, nhưng vẫn giữ được chiến thắng 2-0.

U.23 Việt Nam sẽ gặp tập thể kỷ luật, chặt chẽ và kỹ thuật bậc nhất châu Á. Song, nhìn giải U.23 châu Á để thấy, so tài đội mạnh đôi khi lại là... điềm lành với học trò ông Đinh Hồng Vinh.

Bởi U.23 Việt Nam mạnh ở khả năng pressing, chuyển đổi trạng thái và tấn công nhanh, hơn là áp đặt thế trận trước đội yếu. 6 tháng trước, sự lì lợm trong phòng ngự và tốc độ trong phản đòn đã giúp bóng đá trẻ Việt Nam đánh bại Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út hay UAE.

U.23 Việt Nam càng cầm bóng ít, càng... nguy hiểm. Các mũi nhọn như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát đều thừa kinh nghiệm để trừng phạt những tuyến phòng ngự dâng cao. Như chiếc lò xo, U.23 Việt Nam cần bị nén chặt bởi áp lực để có đà bung ra.

Duy trì tập trung và giữ bản lĩnh vững vàng, U.23 Việt Nam sẽ ngáng đường U.23 Uzbekistan.

Dự đoán: Thanh Nhàn sẽ ghi bàn cho Việt Nam