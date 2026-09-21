Thầy Kim chốt danh sách nóng đội tuyển Việt Nam đấu FIFA ASEAN Cup, VFF nói về Thành Chung và Đăng Khoa

Hôm nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức xác nhận thông tin này. VFF cho biết: "Nguyễn Thành Chung là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua và vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương cũ, trung vệ của Hà Nội FC không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026".

Thành Chung lỗi hẹn FIFA ASEAN Cup ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik và Ngô Đăng Khoa tại đợt tập trung tháng 6.2026 Ảnh: VFF

VFF lên tiếng về quyết định của HLV Kim Sang-sik

VFF cho hay: "Để tăng cường lực lượng cho đội tuyển, HLV Kim Sang-sik triệu tập tiền vệ Ngô Đăng Khoa. Cầu thủ sinh năm 2006 từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng phải lỡ hẹn vì chấn thương.

Sự điều chỉnh nhân sự diễn ra trong thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu với quỹ thời gian ngắn. Việc triệu tập Ngô Đăng Khoa giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn trước khi đội tuyển lên đường sang Indonesia, mang đến cho Đăng Khoa cơ hội tiếp tục làm việc cùng đội tuyển Việt Nam và hướng tới lần đầu ra sân trong màu áo đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai (22.9) và di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23.9. Đội tuyển sẽ có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26.9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10".

Danh sách nóng

Về danh sách đội tuyển Việt Nam, VFF nhấn mạnh, đội sẽ có gần như đầy đủ nhân sự vừa hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, trong đó có những trụ cột như Lê Giang Patrik, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son… Danh sách cũng có sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Điểm mới đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng – hai cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ Việt kiều Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, đồng thời đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Anh sở hữu chiều cao 1,90 m và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Việc được triệu tập ở tuổi 19 giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường đội tuyển và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Việt Nam góp mặt tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.