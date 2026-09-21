Lộ diện nhân vật thay Thành Chung gánh vác hàng thủ Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup

Mất nhân vật giỏi chỉ huy hàng thủ

Khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp vào các năm 2024 và 2026, vai trò của Thành Chung rất quan trọng. Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, cựu Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Vũ Lâm bình luận: "Thành Chung (cao 1,82 m) là trung vệ hay nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Thậm chí, cậu ấy còn là trung vệ hay nhất Đông Nam Á. Thành Chung mạnh mẽ, tranh chấp bóng bổng và tranh chấp tay đôi giỏi. Cậu ấy chơi khôn ngoan chứ không hề băm bổ.

Việt Anh là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế cho vai trò của Thành Chung tại FIFA ASEAN Cup 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đồng thời, yếu tố giúp Thành Chung hơn hẳn các trung vệ khác đó là cậu ấy thi đấu rất điềm tĩnh, hiếm khi mắc sai lầm, cũng không bao giờ dính vào các màn cay cú trả đũa. Thế nên, Thành Chung luôn tạo cảm giác an toàn cho đội bóng mà cậu ấy khoác áo. Thành Chung có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự tốt, giỏi bọc lót cho các đồng đội ở xung quanh mình".

Đấy chính là lý do mà sau khi Thành Chung chấn thương, không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rơi vào thế đáng báo động. Hiện tại, ở đội tuyển quốc gia, số người có thể thay vị trí của Thành Chung không nhiều. Bùi Hoàng Việt Anh chính là nhân vật hiếm hoi có thể đảm đương vai trò này.

Chờ đợi màn tái xuất của trung vệ từng là số 1 Việt Nam

Bùi Hoàng Việt Anh (cao 1,85 m) là trung vệ có thể hình tốt nhất đội tuyển Việt Nam hiện nay. Việt Anh chống bóng bổng và tranh chấp tay đôi tốt. Quan trọng hơn nữa, Việt Anh giống Thành Chung ở điểm, anh thường tìm cách chiến thắng các tiền đạo bằng khả năng đọc tình huống tốt hơn đối phương, bằng kỹ thuật tranh chấp bóng tốt, chứ không phải bằng sự băm bổ và thô bạo.

Quang Vinh (áo đỏ) phải thường xuyên hỗ trợ đồng đội Việt Anh tại giải đấu sắp diễn ra Ảnh: Minh Tú

Bùi Hoàng Việt Anh từng là người chỉ huy hàng thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023 dưới thời HLV Troussier (người Pháp). Đấy cũng là giải đấu mà Việt Anh ghi dấu ấn lớn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tại giải đấu đấy, Việt Anh tranh chấp ngang ngửa với các tiền đạo cao lớn, nhanh nhẹn của Nhật Bản, Iraq và các tiền đạo nhập tịch gốc châu Âu của Indonesia (những đối thủ cùng bảng của đội tuyển Việt Nam).

Giới chuyên môn và người hâm mộ hy vọng rằng trong bối cảnh hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự, Việt Anh sẽ lại tỏa sáng. Lợi thế của Việt Anh đó là anh có các đồng đội khá ăn ý ở hàng hậu vệ, cùng chơi cho CLB Công an Hà Nội, gồm trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh và hậu vệ cánh trái Cao Pendant Quang Vinh. Chưa kể ngay phía trên họ là tiền vệ trung tâm Lê Phạm Thành Long cũng chơi rất gần với hàng hậu vệ.

Có thể toàn bộ những cầu thủ kể trên sẽ có suất thi đấu chính thức tại FIFA ASEAN Cup 2026. Khi có các đồng đội quen thuộc ở bên cạnh, Việt Anh sẽ có sự hỗ trợ tốt. Anh sẽ thuận lợi hơn trong việc thay thế vị trí của Thành Chung ở đội tuyển Việt Nam.