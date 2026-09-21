Báo Indonesia nghi ngờ HLV Herdman lại gọi cầu thủ dính chấn thương dự FIFA ASEAN Cup

HLV Herdman gọi cầu thủ chấn thương thay thế cầu thủ chấn thương?

Việc gọi bổ sung hậu vệ Shayne Pattynama của HLV Herdman, đến nay không rõ đó là một sự thay thế cho cầu thủ khác hay không. Bản thân Shayne vẫn chưa thi đấu cho CLB của mình một phút nào kể từ đầu mùa do chấn thương và thể lực hiện cũng chưa đạt mức 100%, CNN Indonesia cho biết.

HLV Herdman chịu sức ép phải vô địch FIFA ASEAN Cup, sau thất bại toàn diện tại giải khu vực ASEAN Cup. Quyết định triệu tập nhân sự của HLV này cũng bị nghi ngờ Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, một số nguồn tin khác từ báo chí Indonesia xác nhận, Shayne Pattynama có thể thay vị trí của người đồng đội cùng CLB Persija Jakarta là Dony Tri Pamungkas, người cũng đang ở tình trạng chấn thương chưa hồi phục.

Chỉ riêng 2 cầu thủ này, cho thấy quyết định triệu tập cầu thủ của HLV Herdman cho đội tuyển Indonesia dự FIFA ASEAN Cup thực sự có vấn đề, theo CNN Indonesia.

Có tổng cộng 12 cầu thủ đang thi đấu trong nước được HLV Herdman gọi lên đội tuyển Indonesia dịp này. Tuy nhiên, phần lớn trong số này đều đang gặp vấn đề về thể lực và phong độ. Chân sút được chờ đợi nhất là Egy Maulana Vikri (của CLB Dewa United) hiện tịt ngòi sau 4 trận ở giải Super League của nước này.

Trong danh sách ghi bàn của giải Super League mùa 2026 - 2027 tính đến nay, cũng không có bất cứ cầu thủ Indonesia nào chen chân vào, chỉ toàn các chân sút ngoại, đa số từ Brazil.

Nhiều cầu thủ Indonesia trong tình trạng không hoàn hảo

"Rất nhiều cầu thủ Indonesia trong tình trạng không hoàn hảo ngay trước FIFA ASEAN Cup", báo chí Indonesia cho biết. Hy vọng của đội bóng xứ vạn đảo hiện dồn hết vào 3 chân sút nhập tịch từ nước ngoài.

Hy vọng triệu tập đội hình mạnh nhất dự FIFA ASEAN Cup của đội tuyển Indonesia đã gặp 'bão' chấn thương hoành hành Ảnh: Reuters

Trong đó, chỉ có Ole Romeny là giàu kinh nghiệm, nhưng anh cũng mới ghi 1 bàn từ đầu mùa ở giải VĐQG Hà Lan. Còn lại, Mitchell Baker đã có các màn trình diễn như đã biết tại giải khu vực ASEAN Cup trong tháng 7 và 8 (mờ nhạt khi gặp đội tuyển Việt Nam và Singapore), cùng Luke Vickery lần đầu lên đội tuyển.

Đội tuyển Indonesia sẽ tập trung từ ngày 21.9 tại Jakarta, với số cầu thủ từ nước ngoài đang trở về gồm Kevin Diks (từ Đức), Dean James (Hà Lan). Trong khi Calvin Verdonk mới thi đấu cho CLB Lille ở Pháp, hay Elkan Baggott từ Millwall (Anh) và trung vệ Justin Hubner (từ CLB Fortuna Sittard, Hà Lan).

Justin Hubner là người từng "gây chiến" với các CĐV Việt Nam trên mạng xã hội, sau khi đội tuyển Indonesia thảm bại trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 tại vòng bảng giải khu vực ASEAN Cup vào ngày 3.8.

Hubner khi đó nói rằng, ASEAN Cup không phải là giải chính thức và Indonesia tham dự giải không phải là "đội hình hạng A". Cầu thủ này hẹn tái đấu đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, nhưng với điều kiện cả 2 đội đều đứng đầu bảng để gặp nhau ở trận chung kết vào ngày 5.10 tới.

Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A cùng với Malaysia, Singapore và Bangladesh. Đội tuyển Việt Nam ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.