Messi ghi siêu phẩm sút phạt, Inter Miami lại hụt chiến thắng phút chót: Bị bỏ xa trên bảng xếp hạng

Messi liên tiếp thu hẹp cách biệt bàn thắng với Ronaldo

Messi vừa giúp Inter Miami đánh bại Cruz Azul (Mexico) với tỷ số 2-0 để vô địch Campeones Cup ngày 17.9. Anh tiếp tục ghi bàn và kiến tạo cho đội nhà ở trận thứ 9 liên tiếp trên mọi mặt trận. Qua đó, ngày càng thu hẹp cách biệt với Ronaldo trong cuộc đua 1.000 bàn thắng.

Messi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo, nhưng hàng thủ Inter Miami lại quá tệ không bảo vệ được chiến thắng Ảnh: Reuters

Messi đã đạt cột mốc chẵn 930 bàn trong sự nghiệp sau pha lập công thứ 75 từ chấm đá phạt trực tiếp, trong trận Inter Miami hòa San Diego FC tỷ số 2-2 ngày 21.9.

Đây cũng là bàn thứ 3 liên tiếp danh thủ 39 tuổi này ghi gần đây. Qua đó, anh cũng đã vượt mốc ghi 101 bàn thắng trong màu áo Inter Miami. Khoảng cách bàn thắng giữa Messi với Ronaldo hiện còn 49 bàn, và mỗi lúc càng được thu hẹp lại.

Ronaldo hiện vẫn có 979 bàn trong sự nghiệp sau các trận tịt ngòi gần đây. Anh còn 21 bàn nữa là hoàn tất cột mốc 1.000 bàn. Trong khi Messi vẫn còn 70 bàn. Cuộc đua của hai danh thủ này vì thế một lần nữa lại thu hút người xem toàn cầu.

Inter Miami trở lại thi đấu giải MLS sau chức vô địch Campeones Cup, với hy vọng thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Nashville SC. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng này ngày càng trở thành vấn đề lớn. HLV mới Kily Gonzalez nỗ lực thay đổi với cặp trung vệ Casemiro và Maximiliano Falcon, vẫn chưa thể để lại sự an tâm.

Ngay phút thứ 12, hàng thủ Inter Miami đã để cho các chân sút San Diego FC thoải mái tung hoành và có bàn mở tỷ số 1-0 do Anders Dreyer ghi. Phải nhờ đến tài nghệ của Messi và nỗ lực của danh thủ này, mới giúp đội chủ nhà tìm lại sự cân bằng trong lối chơi và bàn gỡ hòa 1-1 bằng siêu phẩm sút phạt ở phút 24.

Messi lại đóng một vai trò cực lớn cho Inter Miami trong hiệp 2 khi anh thi đấu không biết mệt mỏi, tạo cơ hội cho De Paul kiến tạo tình huống đẹp mắt để Suarez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 74.

Những tưởng Messi đã giúp Inter Miami ngược dòng giành chiến thắng. Nhưng chỉ vài phút sau đó, hàng thủ của đội bóng này lại để đối phương có cơ hội gỡ hòa tỷ số 2-2. Bàn thắng vẫn do cầu thủ Dreyer ghi phút 82.

Tiếp tục trận hòa thứ 4 liên tiếp ở MLS kể từ sau trận thắng tưng bừng CF Montreal với tỷ số 7-1 ngày 30.8, Inter Miami (với 46 điểm) đứng nhìn đội đầu bảng Nashville SC (57 điểm) ngày càng bỏ xa trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông, và bảng xếp hạng tổng (30 CLB).

Messi và đồng đội từ giờ chỉ còn tập trung vào mục tiêu vô địch MLS Cup (danh hiệu chính của mùa giải bóng đá chuyên nghiệp tại Mỹ).