Vé xem trận chia tay Messi đắt nhất trong lịch sử bóng đá Argentina

90.000 khán giả chia tay Messi trên sân Monumental huyền thoại

Theo AFA công bố, giá vé trận chia tay Messi trên sân Monumental có sức chứa 90.000 chỗ ngồi, sẽ được bán với 7 mức giá và hạng vé khác nhau. Mức giá vé phổ thông và thấp nhất đã vào khoảng 60 USD (hơn 1,5 triệu đồng). Trong khi, mức giá cao nhất lên đến gần 400 USD (khoảng hơn 10 triệu đồng).

Messi sắp có trận đấu đặc biệt chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế trên sân Monumental huyền thoại Ảnh: Reuters

"Đây là mức giá vé cao nhất trong lịch sử bóng đá Argentina từ trước đến nay. Tuy nhiên, đây là trận đấu đặc biệt, trận đấu chia tay người đội trưởng huyền thoại của Albiceleste, Lionel Messi. Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Anh đã thông báo chia tay đội tuyển và sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận chung kết World Cup 2026 qua một bức thư tay đầy tâm huyết. Anh sẽ nhận được sự tri ân đặc biệt nhất tại sân vận động Monumental, nơi 90.000 khán giả sẽ có mặt để chứng kiến những khoảnh khắc đầy xúc động nhất", La Nacion chia sẻ.

Messi chỉ thi đấu 1 trận trong tổng cộng 3 trận đấu của đội tuyển Argentina ở lịch FIFA Day sắp tới đây. Đó là trận gặp đội tuyển Benin vào ngày 6.10. Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh trong màu áo đội tuyển.

HLV Scaloni đã quyết định triệu tập thêm trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi cùng tham gia trận đấu chia tay với Messi. AFA cũng mời hầu hết các cựu cầu thủ từng sát cánh cùng với Messi, tham gia vào trận đấu đặc biệt chia tay sự nghiệp quốc tế của anh.

"Sự kiện chia tay sự nghiệp của Messi, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên kéo dài 21 năm, tạo nên những cột mốc lịch sử quan trọng nhất cho bóng đá Argentina. AFA đã công bố giá vé và quy trình mua vé cho trận đấu này trên nền tảng Deportick. Cơn sốt đã lập tức bắt đầu, người hâm mộ Argentina đã chuẩn bị cho khoảnh khắc chia tay Messi, với việc sắp mua vé trận đấu lịch sử này, được bắt đầu được mở bán từ ngày 21.9 tới", La Nacion cho biết thêm.

Messi vừa cùng CLB Inter Miami vô địch Campeones Cup. Anh cùng đồng đội chuẩn bị trở lại thi đấu ở giải MLS với trận gặp San Diego FC trên sân nhà lúc 6 giờ ngày 21.9. Sau trận đấu này, Messi sẽ có chuyến tập trung đội tuyển Argentina lần cuối cùng trong sự nghiệp để chuẩn bị cho trận đấu chia tay vào ngày 6.10.