HLV Scaloni nghẹn ngào bật khóc sau chung kết World Cup: 'Messi vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất'

"Chúng tôi đã ở rất gần chức vô địch"

HLV Lionel Scaloni không giấu được sự thất vọng sau khi Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha trong hiệp phụ trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20.7 (giờ Việt Nam). Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia 48 tuổi nhiều lần nghẹn giọng khi gửi lời tri ân các học trò, người hâm mộ và thẳng thắn thừa nhận đối thủ đã xứng đáng bước lên đỉnh thế giới.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi biết ơn những CĐV đã luôn sát cánh cùng đội tuyển và tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đó là một trận đấu rất cân bằng, nhưng điều kỳ diệu đã không đến. Tây Ban Nha xứng đáng chiến thắng và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Dẫu vậy, Argentina cũng đã ở rất gần chức vô địch. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ và những người đã giúp đội tuyển một lần nữa góp mặt ở trận chung kết World Cup".

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Bên cạnh đó, HLV Scaloni cũng lên tiếng bảo vệ Enzo Fernandez, người phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối hiệp phụ. Theo ông, trọng tài hoàn toàn có thể xử lý tình huống theo cách khác và không nhất thiết phải rút thẻ vàng đầu tiên với tiền vệ của Argentina. Dẫu vậy, nhà cầm quân 48 tuổi khẳng định ông không có ý định chỉ trích công tác trọng tài hay lấy đó làm lý do cho thất bại.

"Messi là cầu thủ vĩ đại nhất"

Khoảnh khắc khiến HLV Scaloni xúc động nhất là khi nhắc đến Lionel Messi. Ở tuổi 39, đội trưởng Argentina vừa khép lại kỳ World Cup với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, đồng thời trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, sau huyền thoại Cafu của Brazil, góp mặt ở ba trận chung kết World Cup. Với HLV Scaloni, thất bại trong trận chung kết không thể làm lu mờ những gì Messi đã cống hiến cho bóng đá thế giới.

"Các đồng đội của cậu ấy luôn sẵn sàng cống hiến tất cả vì Messi. Tôi hy vọng cậu ấy tự hào về họ, cũng như người dân Argentina sẽ luôn tự hào về đội bóng này. Với tôi, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Không điều gì có thể thay đổi sự thật đó", HLV Argentina khẳng định.

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026 với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo ẢNH: REUTERS

Bóng đá Argentina đang đứng trước bước ngoặt

Khi được hỏi về tương lai, HLV Scaloni không thể kìm nén cảm xúc. Ông bật khóc ngay trong phòng họp báo giữa những tràng pháo tay động viên từ các phóng viên. Chiến lược gia 48 tuổi thừa nhận được dẫn dắt đội tuyển Argentina luôn là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng sau hành trình kéo dài nhiều năm với vô số thành công, ông cần thời gian để suy nghĩ về chặng đường tiếp theo.

"Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina. Tôi đã có những suy nghĩ của riêng mình về điều mình muốn làm. Trước mắt, tôi vẫn sẽ hoàn thành hợp đồng. Nhưng tôi cần thời gian để cân nhắc, bởi tôi không biết liệu mình còn có thể tạo nên thêm điều gì vĩ đại hơn nữa hay không. Có lẽ chúng tôi cần cùng nhau trao đổi", Scaloni nghẹn ngào.

HLV Lionel Scaloni bật khóc tại buổi họp báo sau thất bại trước Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Là sản phẩm của lò đào tạo Newell's Old Boys - nơi Lionel Messi cũng trưởng thành thời niên thiếu - Scaloni từng có hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp tại Argentina, Tây Ban Nha, Ý và Anh. Tuy nhiên, sự nghiệp quốc tế của ông khá khiêm tốn với chỉ 7 lần khoác áo đội tuyển Argentina. Dấu ấn đáng nhớ nhất là trận thắng Mexico 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2006, nơi ông đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Sau thất bại tại World Cup 2018, Scaloni được bổ nhiệm dẫn dắt Argentina trong sự hoài nghi khi gần như chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở cấp độ cao. Thế nhưng chỉ trong vài năm, ông đã biến "Albiceleste" thành tập thể ổn định và bản lĩnh bậc nhất thế giới.

Nếu chia tay đội tuyển khi hợp đồng kết thúc vào tháng 12 năm nay, Scaloni sẽ khép lại triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022, Copa America 2024 và lọt vào chung kết World Cup 2026.

Ông cũng trở thành HLV người Argentina thứ hai liên tiếp đưa đội tuyển vào hai trận chung kết World Cup, sau Carlos Bilardo. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương, Scaloni vẫn để lại một di sản đồ sộ với lối chơi giàu bản sắc và tinh thần chiến đấu đã đưa Argentina trở lại vị thế của một thế lực hàng đầu.

Nếu tiếp tục gắn bó, nhiệm vụ tiếp theo của ông sẽ không còn là chinh phục thêm những danh hiệu, mà là xây dựng một thế hệ mới cho bóng đá Argentina.

Lionel Messi đã bước sang tuổi 39. Dù vẫn trải qua một kỳ World Cup xuất sắc với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, khả năng anh góp mặt tại World Cup 2030 gần như không còn nhiều. Trong đội hình đá chính của hai trận chung kết World Cup 2022 và 2026, có tới 8 cầu thủ trùng nhau. Điều đó đồng nghĩa Argentina sẽ phải bước vào cuộc chuyển giao lực lượng lớn nhất trong hơn một thập kỷ.

World Cup 2026 vì thế có thể không chỉ khép lại giấc mơ bảo vệ ngôi vương của Argentina. Đó còn có thể là lời chia tay của một thế hệ vàng, của Lionel Messi ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới và cả kỷ nguyên rực rỡ mà HLV Lionel Scaloni đã dày công gây dựng.