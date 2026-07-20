Cầu thủ Tây Ban Nha xử lý cực khéo sau hành động 'chiếm sóng' của ông Trump

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20.7 nhờ bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ, đội tuyển Tây Ban Nha bước lên bục nhận huy chương và chiếc cúp vàng danh giá trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ).

Theo nghi thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao HCV cho các cầu thủ Tây Ban Nha, HCB cho Argentina, đồng thời trao các giải thưởng cá nhân trước khi đội trưởng Rodri nhận cúp vô địch. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã hoàn tất và các cầu thủ Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào khoảnh khắc nâng cúp, ông Trump lại không rời sân khấu như thông lệ.

Ông Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA trao cúp cho đội tuyển Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FIFA Infantino phải vội vàng mời ông Trump sang một bên

Trong khi ông Infantino chủ động lùi sang mép sân khấu để nhường toàn bộ không gian cho nhà vô địch, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục đứng giữa các cầu thủ Tây Ban Nha, trò chuyện với một số thành viên của đội.

Marca mô tả: “Các máy quay truyền hình ghi lại hình ảnh nhiều cầu thủ Tây Ban Nha tỏ ra khá bối rối khi phải chờ đợi trước thời khắc nâng cao chiếc cúp. Thậm chí, một vài người còn cười và có cử chỉ như muốn mời ông Trump tham gia bầu không khí ăn mừng. Nhận thấy tình huống trở nên lúng túng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lập tức bước nhanh trở lại khu vực trung tâm sân khấu để hướng dẫn ông Trump di chuyển sang bên cạnh”.

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Marca cũng cho biết thêm, dù ban đầu tỏ ra khá bối rối khi Tổng thống Donald Trump vẫn đứng giữa đội hình trong thời khắc chuẩn bị nâng cúp, các cầu thủ Tây Ban Nha đã xử lý tình huống rất khéo léo. Thay vì tỏ thái độ khó chịu, một số thành viên của "La Roja" mỉm cười, trò chuyện và thậm chí còn ra hiệu mời ông Trump cùng hòa vào bầu không khí lễ hội. Có cầu thủ còn hài hước gợi ý ông thực hiện điệu nhảy YMCA vốn gắn liền với các sự kiện tranh cử của ông.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã mời ông Trump sang bên cạnh, nhường chỗ cho màn ăn mừng của đội tuyển Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Các cầu thủ Tây Ban Nha mời ông Trump nhảy điệu quen thuộc ẢNH: REUTERS

Chính cách ứng xử thân thiện ấy đã giúp bầu không khí trên sân khấu không trở nên căng thẳng. Sau đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đến trao đổi với Tổng thống Mỹ và ông đã lùi sang mép sân khấu. Rodri cùng các đồng đội cũng chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn CĐV cùng màn pháo giấy phủ kín sân MetLife. Dù đã rời vị trí trung tâm, ông Trump vẫn đứng lại quan sát màn ăn mừng của đội tuyển Tây Ban Nha thay vì rời sân khấu ngay lập tức.

Ở trận chung kết World Cup 2026, Tổng thống Mỹ theo dõi trận đấu từ khu vực VIP cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cùng nhiều nguyên thủ quốc gia. Con trai út của ông, Barron Trump cũng có mặt trên khán đài.

Trước trận đấu, ông Trump còn dự đoán với truyền thông Mỹ rằng "rất khó đặt cược chống lại Messi". Tuy nhiên, Argentina cuối cùng vẫn thất bại trước Tây Ban Nha sau bàn thắng quyết định của Ferran Torres ở phút 106.