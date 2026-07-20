Khoảnh khắc gây bão mạng: Tổng thống Trump ‘chiếm sóng’ nhà vô địch Tây Ban Nha, Chủ tịch FIFA bối rối

Theo kịch bản của FIFA, ông Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước lên sân để trao huy chương và chiếc cúp vàng cho đội trưởng Rodri. Tuy nhiên, thay vì rời khỏi bục trao giải sau khi hoàn thành nghi thức, ông Trump tiếp tục đứng lại ngay giữa các cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc cả đội chuẩn bị thực hiện màn nâng cúp truyền thống.

Hình ảnh truyền hình cho thấy Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có vẻ bối rối. Ông nhiều lần ra hiệu, thậm chí tiến sát để kéo ông Trump di chuyển khỏi vị trí trung tâm nhằm nhường sân khấu cho các nhà vô địch. Sau vài giây lúng túng, Tổng thống Mỹ mới rời sang một bên, nhưng vẫn xuất hiện trong nhiều bức ảnh lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha.





Ở khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cúp, ông Trump vẫn nán lại sân khấu ẢNH: REUTERS

Ngay sau đó, mạng xã hội X bùng nổ với hàng nghìn bình luận. Nhiều tài khoản cho rằng ông Trump đã “chiếm spotlight” trong khoảnh khắc đáng lẽ chỉ thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha. Một số đoạn bình luận của các bình luận viên truyền hình cũng lan truyền mạnh, trong đó có câu nói:“Họ sẽ phải chỉnh sửa ông ấy khỏi những hình ảnh này".

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống tương tự. Tại chung kết FIFA Club World Cup 2025, sau khi trao cúp cho Chelsea, ông Trump cũng từng đứng lại trên sân khấu khi đội bóng Anh nâng cúp, khiến nhiều cầu thủ như Reece James và Cole Palmer thừa nhận họ khá bất ngờ vì nghĩ ông sẽ rời đi ngay sau nghi thức trao giải.

Trước trận chung kết World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng xác nhận ông và Tổng thống Donald Trump sẽ cùng trao cúp cho nhà vô địch, nhấn mạnh hai người sẽ xuất hiện cùng nhau trong lễ đăng quang. Tuy nhiên, việc ông Trump nán lại trên bục trao giải một lần nữa đã tạo nên cuộc tranh luận lớn và trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận chung kết.

