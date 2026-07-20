Hoàng gia Tây Ban Nha có hành động đặc biệt, chúc mừng chiến tích của Yamal và đồng đội

Chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina sau hiệp phụ trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) rạng sáng 20.7 đã mang về ngôi sao World Cup thứ hai trong lịch sử cho đội bóng xứ bò tót. Ngay sau lễ trao cúp, tài khoản chính thức của Hoàng gia Tây Ban Nha đăng tải lời chúc mừng đầy tự hào từ Quốc vương Felipe VI.

"Hôm nay chúng ta ăn mừng một danh hiệu; ngày mai chúng ta sẽ tưởng nhớ một huyền thoại. Ngôi sao này là phần thưởng cho một hành trình dài đầy gian truân, được tạo nên bằng nỗ lực, sự hy sinh, lòng kiên trì và sự cống hiến trong từng trận đấu", Quốc vương Felipe VI nhấn mạnh.

Hoàng gia Tây Ban Nha có mặt trực tiếp ở Mỹ để chúc mừng đội tuyển đăng quang World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ông cũng gửi lời chúc mừng tới HLV Luis de la Fuente, toàn bộ đội tuyển cùng người hâm mộ Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định: "Các bạn đã vượt qua mọi thử thách với bản lĩnh của một tập thể vĩ đại và đưa tên tuổi Tây Ban Nha lên đỉnh cao thế giới".

Chuyến đi lịch sử của Hoàng gia Tây Ban Nha

Theo Marca, trận chung kết World Cup 2026 còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên cả gia đình bốn người gồm Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Infanta Sofía cùng thực hiện một chuyến công du nước ngoài để tham dự một sự kiện thể thao.

Trước đây, Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia thường chỉ đưa một trong hai con gái tham gia các hoạt động chính thức ở nước ngoài. Chính vì vậy, sự xuất hiện đầy đủ của cả gia đình tại New Jersey được truyền thông Tây Ban Nha xem là một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Đối với Leonor và Sofía, đây cũng là lần đầu tiên hai chị em trực tiếp theo dõi một trận chung kết World Cup. Khi Tây Ban Nha đăng quang tại Nam Phi năm 2010, Leonor mới 4 tuổi còn Sofía mới 3 tuổi nên không thể có mặt. Khi đó, hai công chúa chỉ xuất hiện tại Cung điện Hoàng gia Madrid trong buổi đón đội tuyển trở về cùng chiếc cúp vàng lịch sử.

Mười sáu năm sau, cả hai đã trưởng thành và được chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển quê hương bước lên đỉnh thế giới ngay trên khán đài.

Chuyến đi đặc biệt của Hoàng gia Tây Ban Nha đã trọn vẹn niềm vui ẢNH: REUTERS

Cổ vũ hết mình cho "La Roja"

Trước giờ bóng lăn, Hoàng gia Tây Ban Nha còn đăng tải thông điệp động viên đầy cảm xúc trên mạng xã hội: "Trận chung kết World Cup này không chỉ là một trận đấu. Đó là giấc mơ chung gắn kết cả một đất nước và lay động trái tim những người Tây Ban Nha trên khắp thế giới. Hôm nay, hàng triệu người đang ở bên các bạn và cùng mơ ước. Hãy giành lấy chiến thắng".

Ít phút trước trận đấu, Quốc vương Felipe VI cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thầy trò HLV Luis de la Fuente: "Đội tuyển này đang chinh phục trái tim người hâm mộ, giống như thế hệ vô địch năm 2010 từng làm được. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết tuyệt vời và kết quả sẽ đứng về phía Tây Ban Nha”.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Vua Felipe VI có mặt trên bục trao huy chương và trực tiếp trao chiếc cúp vô địch World Cup cho đội trưởng Tây Ban Nha. Ngay sau nghi thức trao cúp, các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha xuống sân chúc mừng các cầu thủ, bắt tay ban huấn luyện và cùng ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trong bầu không khí ngập tràn cảm xúc.