Tây Ban Nha nhận thưởng kỷ lục hơn 1.300 tỉ đồng vì vô địch World Cup, Argentina được bao nhiêu?

Theo tờ AS, FIFA đã nâng đáng kể quỹ thưởng cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, giúp nhà vô địch Tây Ban Nha thu về số tiền lên tới 50 triệu USD, tương đương khoảng 1.315 tỉ đồng.

So với World Cup 2022, đây là mức tăng rất đáng kể. Khi đó, Argentina của Lionel Messi vô địch tại Qatar và nhận 42 triệu USD. Như vậy, phần thưởng dành cho nhà vô địch World Cup 2026 đã tăng thêm 8 triệu USD, xác lập cột mốc mới trong lịch sử FIFA.

Đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 đầy xứng đáng ẢNH: REUTERS

Các vị trí khác nhận bao nhiêu tiền thưởng từ FIFA?

Trong khi đó, dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau thất bại trước Tây Ban Nha, Argentina vẫn nhận khoản thưởng rất lớn. Với vị trí á quân, thầy trò HLV Lionel Scaloni được FIFA trao 33 triệu USD, tương đương khoảng 868 tỉ đồng. Khoản tiền này cũng cao hơn đáng kể so với nhiều kỳ World Cup trước, phản ánh quy mô tài chính ngày càng lớn của giải đấu số một hành tinh.

Không chỉ hai đội vào chung kết được hưởng lợi từ việc FIFA tăng quỹ thưởng, toàn bộ 48 đội tham dự World Cup 2026 đều nhận mức thưởng cao hơn các kỳ trước. Tổng quỹ tiền thưởng của giải đấu lên tới 655 triệu USD, được phân bổ theo thành tích. Đội xếp hạng ba là Anh nhận 29 triệu USD (khoảng 763 tỉ đồng), trong khi Pháp đứng thứ tư nhận 27 triệu USD (khoảng 710 tỉ đồng). Bốn đội vào tứ kết gồm Na Uy, Bỉ, Ma Rốc và Thụy Sĩ đều nhận 19 triệu USD mỗi đội.

Các đội dừng bước ở vòng 16 đội nhận 15 triệu USD, những đội bị loại ở vòng 32 đội nhận 11 triệu USD và ngay cả các đội bị loại từ vòng bảng cũng được FIFA trao 9 triệu USD. Ngoài ra, mỗi đội tuyển còn được hỗ trợ thêm 1,5 triệu USD (gần 39,5 tỉ đồng) để phục vụ công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh.

Nếu tính cả khoản hỗ trợ chuẩn bị và tiền thưởng dành cho các liên đoàn giành vé dự World Cup, tổng số tiền FIFA chi cho Tây Ban Nha sau chức vô địch lên tới 61,5 triệu USD, tương đương khoảng 1.617 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng khoản thu của Argentina đạt 44,5 triệu USD, tương đương gần 1.170 tỉ đồng.

Messi cùng đội tuyển Argentina cũng nhận số tiền khổng lồ từ FIFA ẢNH: REUTERS

Việc nâng mức thưởng từ 42 triệu USD của World Cup 2022 lên 50 triệu USD tại World Cup 2026 tiếp tục cho thấy tham vọng của FIFA trong việc gia tăng giá trị thương mại cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, với chức vô địch tại Bắc Mỹ, đội tuyển Tây Ban Nha cũng có lần thứ 2 trong lịch sử lên ngôi ở đấu trường World Cup.