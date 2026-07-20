Thua cay đắng Tây Ban Nha ở chung kết World Cup, cầu thủ Argentina gây ra cảnh xô xát

Trong trận chung kết trên sân MetLife, Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng quyết định của Ferran Torres ở phút 106 hiệp phụ. Khi các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu ăn mừng chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử, bầu không khí trên sân bất ngờ trở nên hỗn loạn.

Theo truyền thông Anh và Tây Ban Nha, một số cầu thủ Argentina đã lao về phía đối thủ để tranh cãi, dẫn đến màn xô xát quy mô lớn. Nhiều cầu thủ hai đội, cùng thành viên ban huấn luyện, phải can thiệp để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra sau chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tâm điểm của vụ việc là tiền vệ Leandro Paredes. Cầu thủ vào sân từ hiệp hai được cho là đã có pha phạm lỗi thô bạo với trung vệ Eric Garcia ngay sau tiếng còi mãn cuộc, rồi tiếp tục túm cổ đối phương. Chứng kiến đồng đội bị khiêu khích, Gavi lập tức lao đến phản ứng, khiến hai bên xảy ra va chạm dữ dội.

Theo báo Marca, Paredes sau đó còn bị cáo buộc xô ngã Gavi trong lúc đôi bên giằng co. Tiền vệ của Argentina vốn đã chơi rất quyết liệt kể từ khi vào sân, nhận một thẻ vàng nhưng vẫn nhiều lần phạm lỗi mà không bị truất quyền thi đấu.

Không chỉ có Paredes, hậu vệ Nahuel Molina cũng bị truyền thông Anh nhắc tên khi được cho là đã va chạm với một cầu thủ dự bị của Tây Ban Nha đang chạy vào sân ăn mừng chức vô địch.

Alan Shearer chỉ trích phản ứng của Argentina

Bình luận trên sóng truyền hình sau trận đấu, cựu danh thủ Alan Shearer tỏ ra thất vọng với cách các cầu thủ Argentina phản ứng sau thất bại.

"Paredes đã tung ra hai hoặc ba cú đấm mạnh vào mặt đối thủ. Không có chỗ cho những hành động như vậy. Chúng ta đều hiểu thất bại ở chung kết đau đớn đến mức nào, nhưng vẫn phải biết cách chấp nhận kết quả", Shearer nhận định.

Cựu tiền đạo đội tuyển Anh cũng cho rằng đây không phải lần đầu Argentina để lại hình ảnh thiếu kiềm chế sau những trận cầu lớn.

Trong bài bình luận sau trận đấu, Marca dành nhiều lời ca ngợi bản lĩnh của Tây Ban Nha. Tờ báo này cho rằng Argentina đã cố biến trận chung kết thành một cuộc chiến giàu va chạm, với nhiều pha phạm lỗi, cắt vụn nhịp độ và liên tục gây sức ép về mặt tâm lý.

Trọng tài, ban huấn luyện 2 đội phải can ngăn và mọi thứ trên sân nhanh chóng được kiểm soát ẢNH: REUTERS

Ngược lại, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Theo Marca, chiến thắng tại World Cup 2026 không chỉ mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo Tây Ban Nha, mà còn là chiến thắng của triết lý bóng đá dựa trên kỹ thuật, khả năng kiểm soát và tinh thần fair-play.

Tờ báo này nhấn mạnh bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 sẽ được nhớ như một trong những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha, khi tiền đạo này kết thúc pha phối hợp đẹp mắt với Pedro Porro và Nico Williams để mang về chức vô địch thế giới.