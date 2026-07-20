Tranh cãi trọng tài Vincic hủy bàn thắng của Tây Ban Nha: Williams mắc lỗi gì trước Argentina?

Phút 96 của trận chung kết World Cup 2026, khi tỷ số vẫn là 0-0 và Argentina chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ vàng thứ hai của Enzo Fernandez, Tây Ban Nha tưởng như đã mở toang cánh cửa đến chức vô địch. Từ pha lộn xộn trong vòng cấm, Nico Williams dứt điểm tung lưới thủ môn Emiliano Martinez.

Các cầu thủ Tây Ban Nha cùng hàng vạn CĐV trên sân New York New Jersey vỡ òa ăn mừng, nhưng chỉ vài giây sau, trọng tài Slavko Vincic đã thổi còi không công nhận bàn thắng.

Trọng tài cho rằng Mikel Merino (số 6) đã phạm lỗi trước khi Williams (số 17) sút tung lưới đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Theo xác định của tổ trọng tài, Mikel Merino đã phạm lỗi với trung vệ Nicolas Otamendi ngay trước khi bóng đến chân Williams. Vì vậy, bàn thắng của tiền đạo cánh Tây Ban Nha không được công nhận, dù bản thân Williams không hề việt vị hay phạm lỗi trong pha dứt điểm.

Hàng loạt chuyên gia phản đối, trọng tài đúng hay sai?

Quyết định của trọng tài lập tức chia rẽ giới chuyên môn. Cựu trọng tài quốc tế Iturralde Gonzalez, chuyên gia phân tích của báo AS và đài SER, khẳng định: "Không có gì ở đó cả". Theo ông, pha tiếp xúc giữa Merino và Otamendi không đủ để thổi phạt.

Điều khiến tranh cãi càng lớn hơn là VAR cũng không vào cuộc. Iturralde Gonzalez giải thích nếu trọng tài đã thổi còi trước khi bóng vào lưới thì VAR không có quyền can thiệp để xem xét bàn thắng, bởi pha bóng đã kết thúc ngay thời điểm tiếng còi vang lên.

Trong khi đó, cựu trọng tài Perez Burrull trên chương trình bình luận của Marca lại bảo vệ quyết định của trọng tài, nhưng cũng cho rằng mức độ va chạm rất nhỏ.

"Không có gì đáng bị phạt khi không công nhận bàn thắng của Nico Williams. Đó là một pha giẫm chân của Merino, nhưng hậu vệ đã phóng đại vấn đề", Perez Burrull nhận định.

ESPN cũng phân tích tình huống này và chỉ ra Otamendi ngã xuống sau khi bị Merino giẫm lên chân trước lúc Williams ghi bàn. Chính pha va chạm này khiến trọng tài quyết định cắt còi ngay lập tức.

Tranh cãi ngay lập tức xuất hiện sau khi bàn thắng của Williams bị từ chối ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, nhiều bình luận viên nổi tiếng cho rằng Tây Ban Nha đã chịu thiệt. Bình luận viên của Sky Sports, Peter Drury nhận xét Nico Williams rõ ràng "bối rối và hoang mang" sau khi bàn thắng bị từ chối.

Alan Smith nói trên sóng truyền hình: "Thật đáng kinh ngạc. Tôi xem đi xem lại mà vẫn không hiểu. Chẳng có gì rõ ràng để thổi phạt cả".

Cựu trợ lý trọng tài Ngoại hạng Anh Darren Cann cũng nhận định Otamendi đã phản ứng thái quá sau pha va chạm và cho rằng trọng tài đã quá vội vàng khi cắt còi. Trong khi đó, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Chris Sutton khẳng định đây là "một sai lầm rõ ràng và hiển nhiên", còn Alan Shearer cho rằng Merino chỉ chạm rất nhẹ vào các đầu ngón chân của Otamendi, hoàn toàn không đủ để hủy bỏ một bàn thắng ở trận chung kết World Cup.

Dù bàn thắng của Nico Williams nhưng tinh thần của đội tuyển Tây Ban Nha đã không bị ảnh hưởng. Họ liên tục tấn công và đến phút 106, Ferran Torres ghi bàn duy nhất của trận chung kết, đưa đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.