Nhà báo Tây Ban Nha chê mặt sân chung kết, vì sao trận đấu hoãn 6 phút?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha lẽ ra khởi tranh đúng 2 giờ ngày 20.7 (giờ Việt Nam), nhưng thực tế chỉ bắt đầu sau đó 6 phút. Nguyên nhân không đến từ yếu tố an ninh hay thời tiết, mà xuất phát từ lễ bế mạc kéo dài hơn dự kiến và công tác thu dọn sân khấu, đạo cụ trên mặt cỏ.

Trước giờ bóng lăn, FIFA tổ chức lễ bế mạc được xem là hoành tráng nhất lịch sử World Cup với hàng loạt ngôi sao góp mặt như Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Post Malone, IShowSpeed, cùng bài phát biểu của tài tử Tom Cruise. Sau khi quốc ca hai đội kết thúc, ban tổ chức vẫn phải khẩn trương dọn cờ, sân khấu và các thiết bị biểu diễn để chuẩn bị cho trận đấu, khiến thời điểm giao bóng bị lùi lại 6 phút.

Trận chung kết World Cup 2026 phải bắt đầu muộn hơn 6 phút so với dự kiến ẢNH: REUTERS

Mặt sân ảnh hưởng đến lối chơi 2 đội

Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn giữa hiệp ở trận chung kết, với thời gian nghỉ được kéo dài lên 17 phút. FIFA mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Madonna, BTS và Shakira tham gia chương trình do Chris Martin (thủ lĩnh ban nhạc Coldplay) tuyển chọn.

Tuy nhiên, điều khiến báo chí Tây Ban Nha bức xúc hơn cả không phải việc trận đấu khởi tranh muộn, mà là chất lượng mặt sân MetLife.

Nhà báo Miguel Angel Lara của tờ Marca nhận định đây là "hiệp một trận chung kết khô khan, chậm chạp và không xứng tầm World Cup", đồng thời cho rằng mặt sân chính là nguyên nhân lớn nhất.

Theo Marca, cỏ trên sân MetLife quá khô, bóng lăn chậm và thường xuyên nảy cao, khiến các cầu thủ rất khó triển khai lối chơi kỹ thuật. Việc ban tổ chức tưới nước trong giờ nghỉ gần như không mang lại hiệu quả. Thậm chí, một thành viên ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha còn phải tự điều chỉnh hướng vòi phun nước về phía đường biên với hy vọng cải thiện phần nào điều kiện thi đấu.

Nhà báo Miguel Angel Lara chỉ trích: "Đây là kỳ World Cup của sự phô trương, nơi mọi thứ xoay quanh giải trí và các hoạt động thương mại hơn là bóng đá. Nhưng FIFA đã bỏ quên chi tiết quan trọng nhất: trận chung kết phải được chơi trên một mặt sân xứng tầm."

Marca cũng cho biết cơn mưa lớn trước trận tại New Jersey không cải thiện được chất lượng mặt cỏ. Ngay sau khi những tấm bạt che phục vụ lễ khai mạc được dỡ bỏ, các phóng viên đã nhận thấy mặt sân ở tình trạng đáng lo ngại.

Marca nhấn mạnh: “Đó cũng chính là lý do dẫn đến hiệp 1 trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra có vẻ khá nhàm chán. Hai đội không dám đẩy cao tốc độ, chỉ có 3 lần dứt điểm và đều thuộc về Tây Ban Nha. Trong số này, bóng chỉ có 1 lần đi trúng đích, khiến hiệp đấu khép lại với tỷ số 0-0”.

Hai đội đều chơi thận trọng ở trận chung kết World Cup 2026, không có bàn thắng nào trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Thực tế, đây không phải lần đầu sân MetLife bị phàn nàn tại World Cup 2026. Trong suốt giải đấu, nhiều đội tuyển từng thi đấu tại đây đã lên tiếng về chất lượng mặt cỏ, nhưng vấn đề vẫn chưa được FIFA xử lý triệt để trước trận đấu quan trọng nhất.